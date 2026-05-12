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Música para Volar llega a Paraná con un homenaje a las grandes obras del rock argentino

El grupo Música para Volar se presentará en el Teatro 3 de Febrero de Paraná con “Obras Cumbres del Rock Argentino”

12 de mayo 2026 · 14:08hs
Música para Volar llega a Paraná con un homenaje a las grandes obras del rock argentino

El grupo Música para Volar se presentará en Paraná con “Obras Cumbres del Rock Argentino”, un espectáculo que propone revisitar canciones emblemáticas de Gustavo Cerati, Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez a través de versiones especialmente arregladas para cuerdas y vientos.

Música para Volar traerá al Teatro 3 de Febrero un homenaje al rock argentino

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La presentación será el sábado 25 de julio a las 21 en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas se encuentran a la venta en Grada Tickets y en la boletería del teatro. Además, habrá 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

La propuesta combina la estructura de una banda de rock con una puesta sonora y audiovisual inmersiva. Guitarras, teclados, bajo y batería se integran con instrumentos como violín, violoncello, trompeta, saxos y trombón para construir nuevas lecturas de canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

A través de una línea narrativa especialmente desarrollada para el espectáculo, las obras se enlazan entre sí y ofrecen una experiencia que busca resignificar el repertorio de algunos de los artistas más influyentes de la música latinoamericana.

Formado en Rosario en 2012, Música para Volar se consolidó como uno de los proyectos más reconocidos del país en reinterpretaciones sinfónicas y conceptuales del rock argentino. El grupo está integrado por José Matteucci, Alexis Thompson, Julieta Sciasci y Bruno Moreno.

A lo largo de su trayectoria, la banda realizó giras por distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica, convocando a miles de espectadores y alcanzando millones de reproducciones en plataformas digitales con sus producciones audiovisuales y registros en vivo.

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Música para Volar Paraná Teatro 3 de Febrero
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