J Balvin expresó su deseo de colaborar con el entrerriano Emanuel Noir.

El cantante colombiano J Balvin , reconocido mundialmente por su influencia en el reguetón, no solo está enamorado de la música de Argentina, sino también de su cultura. En una reciente entrevista con Clarín, Balvin compartió su entusiasmo por trabajar con dos de los artistas más representativos del país: el entrerriano Emanuel Noir y el joven rapero Milo J.

"Hay un grupo que se llama Ke Personajes, con ellos me encantaría trabajar", confesó el reguetonero, quien sigue de cerca la escena musical local. Su admiración por el talento argentino no es nueva: el colombiano ya ha sumado éxitos en su carrera con colaboraciones de peso como Qué más pues? junto a María Becerra y Un paso con Trueno, y ha mostrado interés en seguir creando música con estos y otros artistas locales. "Con Trueno tengo muchas ganas de volver a grabar", agregó, destacando la buena relación artística que mantiene con el rapero de La Boca.

Tragedia en Costa Rica: murió un reconocido actor de la serie "The Resident"

J Balvin revela su amor por Argentina y su deseo de colaborar con Ke Personajes y Milo J

Este acercamiento a la música argentina no es casual. Balvin ha forjado una profunda conexión con el país a través de lazos personales y familiares, especialmente con la provincia de Córdoba, donde reside parte de la familia de su pareja, la modelo y presentadora Valentina Ferrer.

Carlos Paz: un refugio de tradición y tranquilidad

A pesar de su vida llena de viajes y escenarios, J Balvin se siente especialmente cómodo cuando pisa suelo argentino, particularmente en la ciudad de Villa Carlos Paz, en Córdoba. "Me gusta mucho la forma de vivir de ellos, no están en el sistema de querer tener más o ser el número uno", explicó el artista, quien se siente atraído por el estilo de vida relajado y simple de la región. Para Balvin, esta cotidianeidad representa un escape de las presiones de la fama, y le permite reconectar con las cosas sencillas y esenciales de la vida.

"Lo que he aprendido cuando he estado en Carlos Paz es a disfrutar las cosas simples como estar con la familia, tomarse un mate, un buen vino, comer un asado", compartió con sinceridad. Esta conexión con las tradiciones argentinas le ha permitido redescubrir valores fundamentales que ahora defiende en su vida personal y profesional.

Un amor profundo por la cultura argentina

Además de la belleza del paisaje y la calidez de su gente, Balvin también destacó lo que ha aprendido de la cultura argentina a través de su relación con Ferrer y su familia. "Estoy sumamente enamorado de la cultura argentina, por lo menos lo que me ha enseñado mi mujer frente a su familia. Esa es la vibra que me dan", afirmó el cantante, quien no esconde su gratitud por el apoyo y cariño que ha recibido en el país.

Con este vínculo tan estrecho, no sorprende que el reguetonero quiera seguir colaborando con artistas argentinos. Su admiración por la escena musical local, y su deseo de aportar a ella, refuerzan aún más el puente que está construyendo entre los géneros y artistas de toda América Latina. Trabajar con Ke Personajes, una banda nacida en Concepción del Uruguay, y con talentos emergentes como Milo J, es una manera de celebrar el amor de Balvin por la cultura argentina, reflejado tanto en su música como en su vida personal.