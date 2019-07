Internaron a Marcelo "Teto" Medina

Marcelo “Teto” Medina fue internado por padecer una fuerte depresión tras haber sido denunciado por violencia de género y amenazas con uso de armas de fuego por su ex pareja, Mónica Fernández, quien además dijo que el panelista tiene una severa adicción a la cocaína.

Gustavo D’Elía, abogado defensor del conductor televisivo, confirmó en diálogo con Todo Noticias que su representado fue ingresado a una clínica psiquiátrica por su mal estado de salud luego de una revisión médica que le realizaron por pedido de su familia, que lo veía muy mal y en deplorables condiciones.

El letrado aseguró que no recibieron ninguna notificación legal hasta el momento y desmintió el rumor que indicaba que la internación había sido de urgencia. “La familia decidió llevarlo al médico y una doctora decidió que su internación era necesaria debido al estado de conmoción en el que se encuentra”, explicó el defensor de Teto.

“Cayó en una depresión aguda y no está en condiciones físicas ni mentales de poder enfrentar alguna pericia ante la justicia, igualmente no hemos recibido una notificación, pero en caso de hacerlo, con este cuadro, él no se va a presentar”, sostuvo D’Elía, quien aseguró que si no hay pruebas legales por parte de Fernández, accionarán judicialmente contra ella.

Medina se encuentra bajo tratamiento con fármacos antidepresivos, y su cuadro y evolución se dará a conocer con el paso de los días, y se estima que estará internado durante el lapso de un mes.

Tras la denuncia, "Teto" había asegurado que Fernández accionó por despecho contra él, al igual que lo hizo la modelo Noelia Iglesias, que lo acusó ante la Justicia de haberla obligado a consumir cocaína en el año 2012 luego de separarse. El día jueves, en la transmisión de Intrusos (América), se dieron a conocer fuertes audios de conversaciones entre ellos dos y también la foto de las fundas de los revólveres que el panelista habría intercambiado para conseguir droga.

"Tengo cuatro hermanas mujeres, una hija, imaginate si yo puedo hacer eso... Me mato antes. Es despecho, despecho, despecho. Es la segunda vez que me pasa", fueron las declaraciones del intérprete de Mi chica de humo al enterase de la denuncia, en diálogo con Pilar Smith en la radio de la CNN.