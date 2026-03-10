San Gustavo celebrará su 137° aniversario con música, jineteada y actividades tradicionales

Uno Entre Rios | Escenario | San Gustavo

10 de marzo 2026 · 12:43hs
La localidad de San Gustavo, en el departamento La Paz, celebrará su 137° aniversario el sábado 14 de marzo con una jornada que reunirá acto oficial, espectáculos musicales y destrezas criollas. La propuesta busca convocar a vecinos y visitantes de la región para compartir una fiesta que combina tradición, encuentro y expresiones culturales.

Este lunes, en Paraná, se realizó la presentación oficial del evento con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Participaron autoridades provinciales y municipales, además de artistas que formarán parte de la programación.

La directora general de Programas y Promoción Cultural, Natalia Prado, destacó el acompañamiento del organismo provincial a este tipo de celebraciones en distintas localidades entrerrianas.

“Desde la Secretaría de Cultura de la provincia tenemos el compromiso de acompañar y visibilizar los eventos culturales que se desarrollan en Entre Ríos. Los festejos por un nuevo aniversario de San Gustavo son también una oportunidad para dar a conocer su historia, su identidad y celebrar la vida de la comunidad que la construye día a día”, expresó.

Durante la presentación también hubo un anticipo musical a cargo de Ariel “El Entrerriano” y su conjunto, que interpretó un repertorio chamamecero como adelanto de lo que formará parte de la celebración.

En el encuentro estuvieron presentes el intendente de San Gustavo, César Simino, y la responsable del área de Cultura del municipio, Cinthia Pérez. El presidente municipal valoró el acompañamiento institucional y la posibilidad de difundir la propuesta.

“Quiero agradecer al Gobierno de la provincia por brindarnos este espacio que nos permite promocionar nuestro evento y nuestra fiesta, que es muy esperada por toda la región”, señaló.

Acto, jineteada y festival

Las actividades comenzarán el sábado 14 a las 10 con el acto oficial en la plaza principal de la localidad. Luego, la programación continuará en el Polideportivo Municipal con las tradicionales destrezas criollas y una jineteada que contará con la participación de campeones nacionales del Festival de Jesús María.

Entre los jinetes confirmados estarán Ramón Córdoba, Joaquín Criollo y el subcampeón Ulises de Daporta.

La jornada también incluirá un festival musical con la presencia de Rumba Chamamecera, Los del Solar, Pasión Campera y Vikingo Correa, uno de los referentes del chamamé.

Uno de los momentos centrales de la noche será el show de Coty Hernández, mientras que el cierre del encuentro estará a cargo del grupo Los Palmae.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Simple Pass y también en puntos de venta locales.

