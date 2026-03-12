Uno Entre Rios | Policiales | Caso Kathaleya

Caso Kathaleya: seleccionarán al jurado que juzgará a los padres de la beba

Será el 13 de abril. Se trata del paso previo al inicio del juicio por jurado por homicidio agravado. Los padres se acusan mutuamente.

12 de marzo 2026 · 08:17hs
 Ariana Gisele González y Cristian Gabriel Hernández están acusados por la muerte de su hija.

Tras cinco años de proceso judicial, finalmente se realizará el juicio por jurado contra los padres de Kathaleya Quetzaly Hernández, la bebé de dos meses fallecida en octubre de 2021 en Paraná. El juicio se iba a realizar en 2024 pero fue suspendido y se reprogramó para 2025, pero nuevamente hubo diferentes recursos defensivos que demoraron el debate ante un jurado popular. Finalmente, se dispuso que el 13 de abril se realice la selección de los doce ciudadanos que serán los jurados.

El juicio por jurado será presidido por la jueza Carolina Castagno, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. La selección del jurado es el paso previo para el inicio del juicio.

El caso, que generó gran conmoción en la sociedad, involucra a los padres de la pequeña, Cristian Gabriel Hernández, de 27 años, y Ariana Gisele González, de 25 años, quienes están acusados de homicidio doblemente agravado en razón del vínculo y por alevosía. La pequeña Kathaleya falleció a causa de múltiples lesiones atribuibles a maltratos infligidos presuntamente por sus progenitores. Lo particular del caso es que los acusados se acusan mutuamente por la muerte.

Cabe recordar que a fines de febrero, la jueza Castagno, hizo lugar al pedido de la defensa de Hernández, a cargo de los defensores públicos, Rodrigo Juárez y Fernando Callejo, de restringir o limitar la información en los medios de comunicación que surja de los testimonios que se producirán durante el plenario.

La medida fue en consonancia con lo tratado el 20 de febrero, cuando la defensa de la mujer, a cargo de las también defensoras públicas Mariana Montefiori y Antonella Manfredi, solicitaron que no se publicaran los acuerdos probatorios ni la admisión de la evidencia, con hincapié en evitar informar los nombres de los testigos. En ambos pedido, las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana, acompañaron a los defensores.

El caso

La muerte ocurrió el 12 de octubre de 2021, cuando González alertó al 911 informando que su hija no respiraba. A pesar de los esfuerzos médicos para salvarle la vida en el hospital Militar de Paraná, la bebé murió a causa de las gravísimas lesiones que presentaba, que incluían hematomas, fracturas y lesiones internas.

Caso Kathaleya Padres Beba
