Guadalupe Stauber representará a Entre Ríos en Señorita Independencia Argentina

Guadalupe Stauber, de Santa Elena, ganó Señorita Independencia Entre Ríos y representará a la provincia en la instancia nacional en Tucumán.

10 de marzo 2026 · 12:16hs
Guadalupe Stauber representará a Entre Ríos en Señorita Independencia Argentina.

Guadalupe Stauber representará a Entre Ríos en Señorita Independencia Argentina.

Guadalupe Stauber, oriunda de Santa Elena, ganó el certamen Señorita Independencia Entre Ríos en la categoría adulta y representará a la provincia durante un año, además de participar en la instancia nacional que se realizará en julio en San Miguel de Tucumán. La joven habló sobre su experiencia en diálogo con La Mañana de La Red (88.7).

"Estoy muy ansiosa y muy feliz. Mucha gente me sigue felicitando y es un orgullo para mí representar primero a mi ciudad, Santa Elena, y luego a la provincia. No sabía que iba a llegar tan lejos. Soy embajadora de mi ciudad y de mi provincia, así que estoy llevando a Santa Elena a lo más alto y tratando de dejar lo mejor posible", expresó Guadalupe.

La santelense Guadalupe Stauber ganó Señorita Independencia Entre Ríos y viajará a Tucumán

Sobre su participación en Señorita Independencia Entre Ríos, contó que viajó a Concepción, recorriendo casi 400 kilómetros desde Santa Elena. "El viaje fue largo, pero ya tenía todo listo, mis vestidos y todo lo necesario. El certamen empezó a las 14, con prácticas y un coloquio donde el jurado nos evaluaba. Tuvimos que hablar sobre nosotros, sobre la provincia y nuestra ciudad. Luego, a las 20 comenzó el certamen con la pasada de blanco, seguida de un traje típico que representaba el carnaval de mi ciudad. Finalmente, desfilé con un vestido rosa que me hizo una chica de Santa Elena. Esperamos un tiempo mientras el jurado decidía y, finalmente, me eligieron como Señorita Independencia Entre Ríos. Se me llenaron los ojos de lágrimas", recordó Guadalupe.

La joven destacó que la competencia no se limita a mostrar belleza física: "Más que nada, me hicieron preguntas sobre Santa Elena. Hablé de la Fiesta del Armado, los carnavales ‘Sentir la Pasión’, de la ciudad, que es hermosa, tranquila y con costas muy lindas. También me preguntaron sobre cultura general de la provincia y sobre mí: soy emprendedora, tengo dos locales, uno de accesorios y otro de ropa, y estoy estudiando Administración de Empresas. La entrevista fue hermosa, pudimos hablar de todo un poco".

Sobre su preparación para la instancia nacional en Tucumán, Guadalupe explicó: "Me voy a preparar mucho. También voy a pensar muy bien el traje típico para que represente fielmente a Entre Ríos. Tengo muchas expectativas y estoy muy contenta; ya quiero que llegue julio. Durante estos meses voy a estudiar y practicar cada pasada, y espero que valoren todo el trabajo que voy a hacer".

Respecto al desarrollo del certamen nacional, comentó: "Sé que empieza el jueves y termina el domingo. Todos los días habrá eventos y fiestas, recorridos turísticos por la ciudad. El domingo se realizarán las galas finales, donde tendremos la primera pasada, el traje típico representando a la provincia o al país, y un vestido elegante. No conozco Tucumán, así que también voy a disfrutar de conocer una nueva provincia gracias al certamen".

Sobre el significado de ganar la instancia nacional, Guadalupe expresó: "El premio sería también hacer más conocida a mi ciudad, Santa Elena, y ayudar al turismo. Además, sería un orgullo representar a Argentina. Hace unos días tuve una entrevista para un certamen nacional y estoy evaluando participar, porque estas competencias demandan mucho tiempo, pero me siento muy orgullosa de todo lo que estoy logrando y espero poder representar a la Argentina en este nivel de independencia".

