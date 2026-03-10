Uno Entre Rios | Show | Masterchef

MasterChef Celebrity: La Joaqui y Chino Leunis fueron eliminados

El jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidió que La Joaqui y el Chino Leunis abandonaran MasterChef

10 de marzo 2026 · 13:51hs
MasterChef Celebrity: La Joaqui y Chino Leunis fueron eliminados

En una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, el lunes por la noche, el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidió que La Joaqui y el Chino Leunis abandonaran la competencia.

El desafío fue presentar un lomo de cerdo Wellington, uno de los grandes clásicos de MasterChef. Las preparaciones de El Chino y la Joaqui no convencieron al jurado y fueron eliminados del certamen.

maurice john vaughn llega a parana para inaugurar la pena negra anti domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Carina Adur

Galería GAP inaugura la muestra Latidos de Carina Adur

Chino La Joaqui Masterchef Celebrity

Este martes la conductora Wanda Nara anunciará la semana final de la competencia que se inicia con el temido reto de cocinar pulpo. La devolución del jurado será el miércoles y dejará a dos nuevos eliminados.

Embed

Los 8 participantes que siguen en carrera son: Marixa Balli, Emilia Attias, Maxi López, Cachete Sierra, Claudio “Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas y La Reini. Como en cada emisión, las cocinas más famosas cuentan con un ecosistema multiplataforma sin precedentes.

Masterchef La Joaqui Damián Betular jurado
Noticias relacionadas
san gustavo celebrara su 137° aniversario con musica, jineteada y actividades tradicionales

San Gustavo celebrará su 137° aniversario con música, jineteada y actividades tradicionales

Guadalupe Stauber representará a Entre Ríos en Señorita Independencia Argentina.

Guadalupe Stauber representará a Entre Ríos en Señorita Independencia Argentina

La Renga ya había tocado en la ciudad del sur entrerriano hace más de una década.

La Renga anunció que tocará en Gualeguaychú

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná.

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Ultimo Momento
Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Policiales
Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Ovación
Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

La provincia
General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Dejanos tu comentario