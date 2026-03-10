Uno Entre Rios | Escenario | Galería

Galería GAP inaugura la muestra Latidos de Carina Adur

La artista visual Carina Adur presentará la muestra Latidos en Galería GAP, una serie de obras que exploran imágenes de mujeres a través de un lenguaje plástico

10 de marzo 2026 · 13:02hs
Carina Adur

Carina Adur
Galería GAP inaugura la muestra Latidos de Carina Adur

La artista visual Carina Adur presentará en Paraná la muestra Latidos, una serie de obras que exploran imágenes de mujeres a través de un lenguaje plástico que se mueve entre la figuración y la abstracción. La inauguración será el viernes 13 de marzo a las 20 en GAP, galería de arte, ubicada en Alameda de la Federación 355.

Carina Adur (1)

La artista Carina Adur presenta su muestra Latidos en Paraná

La propuesta se inscribe en las actividades organizadas por la galería durante el Mes de la Mujer y reúne trabajos que invitan a observar el cuerpo y las emociones desde distintas perspectivas visuales.

maurice john vaughn llega a parana para inaugurar la pena negra anti domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Las obras plantean un recorrido en el que la figura se fragmenta y se transforma, dando lugar a composiciones donde la abstracción adquiere un papel central. A través de ese proceso, la artista propone una mirada que se aleja del retrato tradicional y busca generar una experiencia sensible en el espectador.

La muestra podrá visitarse desde el viernes 13 de marzo de lunes a viernes, entre las 18.30 y las 20.30.

Trayectoria

Carina Adur es una artista plástica argentina con una producción que se ha exhibido tanto en el país como en el exterior. Su trabajo ha formado parte de exposiciones en distintas ciudades, con especial presencia en el circuito artístico de Miami.

Entre sus muestras individuales se encuentran exposiciones realizadas en la Casa del Foro del Colegio de Abogados de Santa Fe en 2021 y en el espacio cultural El Carmen, también en la capital santafesina, en 2025.

Además, participó en muestras colectivas como BADA en La Rural de Buenos Aires en 2021 y en la exposición La búsqueda y el encuentro en la Galería Juana de Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2024.

En el plano internacional integró diversas exposiciones en Miami. En 2020 presentó obras en Perseus Gallery y Alpha Art Design; en 2022 formó parte de la muestra Women en Black Tower Gallery; y entre 2024 y 2025 expuso en Lucid Art Gallery con las muestras Brushoff y Chroma. En 2025 también participó de una exhibición en Aura Copeland Contemporary.

LEER MÁS: Escribir para existir: mujeres que cambiaron la literatura del siglo XX

Galería Galería GAP Carina Adur Arte muestra
Noticias relacionadas
san gustavo celebrara su 137° aniversario con musica, jineteada y actividades tradicionales

San Gustavo celebrará su 137° aniversario con música, jineteada y actividades tradicionales

La Renga ya había tocado en la ciudad del sur entrerriano hace más de una década.

La Renga anunció que tocará en Gualeguaychú

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná.

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Lectura, estudio y wifi libre en la Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal de San Benito ofrece préstamos de libros y espacio de estudio

Ver comentarios

Lo último

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Ultimo Momento
Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Policiales
Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Ovación
Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

La provincia
General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Dejanos tu comentario