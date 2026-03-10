Galería GAP inaugura la muestra Latidos de Carina Adur

La artista visual Carina Adur presentará la muestra Latidos en Galería GAP, una serie de obras que exploran imágenes de mujeres a través de un lenguaje plástico

La artista visual Carina Adur presentará en Paraná la muestra Latidos, una serie de obras que exploran imágenes de mujeres a través de un lenguaje plástico que se mueve entre la figuración y la abstracción. La inauguración será el viernes 13 de marzo a las 20 en GAP, galería de arte, ubicada en Alameda de la Federación 355.

La propuesta se inscribe en las actividades organizadas por la galería durante el Mes de la Mujer y reúne trabajos que invitan a observar el cuerpo y las emociones desde distintas perspectivas visuales.

Las obras plantean un recorrido en el que la figura se fragmenta y se transforma, dando lugar a composiciones donde la abstracción adquiere un papel central. A través de ese proceso, la artista propone una mirada que se aleja del retrato tradicional y busca generar una experiencia sensible en el espectador.

La muestra podrá visitarse desde el viernes 13 de marzo de lunes a viernes, entre las 18.30 y las 20.30.

Trayectoria

Carina Adur es una artista plástica argentina con una producción que se ha exhibido tanto en el país como en el exterior. Su trabajo ha formado parte de exposiciones en distintas ciudades, con especial presencia en el circuito artístico de Miami.

Entre sus muestras individuales se encuentran exposiciones realizadas en la Casa del Foro del Colegio de Abogados de Santa Fe en 2021 y en el espacio cultural El Carmen, también en la capital santafesina, en 2025.

Además, participó en muestras colectivas como BADA en La Rural de Buenos Aires en 2021 y en la exposición La búsqueda y el encuentro en la Galería Juana de Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2024.

En el plano internacional integró diversas exposiciones en Miami. En 2020 presentó obras en Perseus Gallery y Alpha Art Design; en 2022 formó parte de la muestra Women en Black Tower Gallery; y entre 2024 y 2025 expuso en Lucid Art Gallery con las muestras Brushoff y Chroma. En 2025 también participó de una exhibición en Aura Copeland Contemporary.