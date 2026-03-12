Uno Entre Rios | El País | Manuel Adorni

Denunciaron a Manuel Adorni por llevar a su esposa en un vuelo oficial a Nueva York

La diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón denunciaron a Manuel Adorni por uso indebido del avión presidencial al llevar a su esposa a Nueva York.

12 de marzo 2026 · 08:13hs
Manuel Adorni dio explicaciones sobre el viaje de su mujer a Estados Unidos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue denunciado penalmente por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York. Una presentación fue realizada por Marcela Pagano por presunto peculado, defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La diputada le reclamó al presidente Javier Milei que le pida la renuncia al exvocero. El abogado Gregorio Dalbón también llevó un escrito ante la Justicia por malversación de fondos.

La primera presentación, realizada por Dalbón, se hizo ante la Cámara Federal y por sorteo recayó en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas. “Si se desloma o no no es una excusa válida”, dijo el letrado ya que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”, agregó el abogado.

La presencia de Angeletti en la gira oficial generó cuestionamientos luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto a Adorni durante una visita que Milei realizó a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens.

"Vengo a deslomarme cinco días a EE.UU", dijo Manuel Adorni sobre el viaje de su mujer

De acuerdo con información periodística de público conocimiento que dio cuenta que el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, habría utilizado el avión presidencial en un viaje oficial a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, trasladando en dicha aeronave a su esposa.

Según surge de la propia explicación brindada públicamente por el funcionario, en diversos medios periodísticos, la presencia de su cónyuge en el vuelo presidencial no habría estado vinculada a funciones oficiales ni a actividades institucionales del Estado, sino que habría obedecido a circunstancias personales.

De confirmarse tales extremos, la utilización de recursos públicos -en particular, de una aeronave oficial destinada al transporte del Presidente de la Nación y comitivas oficiales- para trasladar a una persona sin función pública podría constituir una utilización indebida de bienes del Estado, susceptible de encuadrar en las figuras penales previstas en los artículo 260 del Código Penal de la Nación, denunció el letrado.

“En ese sentido, corresponde destacar que los bienes y recursos estatales sólo pueden ser utilizados con fines estrictamente vinculados al ejercicio de la función pública, por lo que su empleo para fines particulares o ajenos a la actividad oficial podría configurar una afectación ilegítima del patrimonio estatal”.

Adorni

Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni

Según consignó Ámbito Financiero, en paralelo a la presentación de Dalbón, la diputada Pagano, del bloque Coherencia y exintegrante de LLA en la Cámara baja, también se presentó ante la Justicia. Según dijo, el objetivo es que "se investiguen los delitos que el propio Manuel Adorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta".

En un mensaje en sus redes, recordó la rueda de prensa del 13 de agosto del 2024 en la que Adorni anunció la firma del Decreto 712/2024 destinada a prohibir el uso de aeronaves oficiales para el traslado de familiares de funcionarios, medida que podría ser aplicada en su contra. "No se van a poder usar aviones públicos para (...) traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública", dijo quien por entonces era vocero presidencial.

la legisladora nacional señala que los hechos "cobran especial gravedad institucional" si se tiene en cuenta que diez antes del viaje "la propia Jefatura de Gabinete había impulsado una reforma al régimen de viajes oficiales al exterior, que establece limitaciones estrictas a la composición de las comitivas", entre ellas, se impone un máximo de un funcionario por evento internacional y se obliga a presentar una justificación explícita por la presencia de cada integrante adicional.

El denunciado, asegura Pagano en la denuncia, "no solo habría incurrido en una conducta irregular, sino que lo habría hecho en contradicción directa con la normativa que él mismo promovió", del cual señala que en el último tiempo ha visto "ampliadas sus facultades, requiriéndose ahora su firma para toda erogación de partidas presupuestarias del Estado, incluidos los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo cual le confiere una posición de especial responsabilidad en la administración de los recursos públicos y agrava la reprochabilidad de la conducta denunciada".

Manuel Adorni Nueva York Esposa Marcela Pagano
