El mercado de lo usado: crece la demanda de neumáticos de segunda mano

El impacto de la crisis económica se siente con fuerza en el sector neumáticos, donde se observa un incremento notable en la venta de cubiertas usadas. Esta realidad refleja un cambio en el consumo: ante la imposibilidad de comprar productos nuevos, el mercado de "segunda mano" se convirtió en la alternativa muy utilizada para mantener los vehículos en marcha.

La brecha económica es el principal motor de esta tendencia. Mientras que una cubierta nueva tiene un costo promedio de entre 80.000 y 120.000 pesos (dependiendo de la calidad y el rodado) una cubierta usada en buen estado se comercializa en $30.000, es decir, menos de la mitad de su valor original. Así lo indicó Walter Cáceres, propietario de una gomería ubicada en avenida Almafuerte y Gobernador Caputto de la capital entrerriana.

Los clientes, condicionados por la pérdida de poder adquisitivo, suelen pedir rebajas y en este sentido, consultado por UNO el trabajador indicó que la conducta se intensifica después del día 20 de cada mes, cuando el dinero empieza a escasear y la gente comienza a "pichulear" o regatear para llegar a fin de mes.

El riesgo de estirar el uso al límite

Una de las consecuencias más preocupantes de la crisis es que los conductores estiran el cambio de neumáticos hasta último momento, incluso cuando las ruedas quedan totalmente lisas. Se registran casos de clientes que deben esperar a cobrar su sueldo para reemplazar cubiertas que están en riesgo inminente de un reventón.

Ante este panorama, los especialistas del rubro son tajantes: "No se recomienda salir a la ruta con neumáticos en mal estado, ya que la seguridad vial se ve seriamente comprometida", indicó a UNO Gustavo, propietario de una gomería en Paraná Campaña.

Por su parte Cáceres, sostuvo que para prolongar la vida útil de las cubiertas, que según la marca pueden durar entre 60.000 y 100.000 kilómetros, es fundamental mantenerlas siempre bien infladas y calibradas, además de realizar periódicamente la alineación y el balanceo. "Un descuido en estos aspectos técnicos puede arruinar un neumático nuevo en apenas dos meses", especificó.

gomero gomeria

Un oficio de "maña" y permanencia

Detrás del mostrador y las herramientas, se encuentran historias como la de Cáceres, con 42 años de trayectoria en el rubro, quien comenzó el oficio a los 13 años tras abandonar sus estudios secundarios. Aprendio de un "paisano" correntino que este trabajo requiere más maña que fuerza.

A pesar de los vaivenes económicos, el rubro se mantiene vigente: "La gente va a dejar de comer, pero seguro va a emparchar una rueda", dijo destacando la importancia de contar con movilidad para cumplir con las obligaciones laborales y demás actividades de la vida diaria. Contó además que actualmente, el costo de un parche para autos o motos es de $6.000, mientras que para camionetas asciende a $8.000, reflejando los valores de un servicio esencial que no se detiene ni siquiera en los contextos más difíciles.

Vida útil en calles y rutas

Remiseros, trabajadores de plataformas como UBER, DiDi y taxistas son los que más optan por buscar en las gomerías de Paraná cubiertas usadas. Puesto que el precio de una nueva, dependiendo de si es nacional o importada, ronda entre los 80.000 y los más de 300.000 pesos; y una ya usada va desde los 30.000 pesos, dependiendo el rodado. Pero ¿son recomendables? ¿Se puede viajar? ¿Cuánto tiempo de vida útil tienen?

Una realidad es que no todos están en condiciones en la actualidad de afrontar la compra de cuatro neumáticos 0 kilómetro, y el mercado de los usados es un buen indicador de que la situación apremia en materia económica a las familias.

“La gente siempre está buscando precios y en estos últimos años aumentó la cantidad de personas que buscan cubiertas usadas, o que la usan hasta que no dan más”, recalcó Cáceres y explicó: “Hay de todo, tenes los que vienen y te das cuenta que son laburantes y que tienen una necesidad, o porque el auto lo usa para trabajar, o porque no tiene plata. Después hay gente que viene en un buen auto, que no tiene tal vez la misma necesidad, pero que busca ahorrar el mango porque no alcanza, o porque no puede viajar a comprarse cubiertas nuevas y aca están carísimas”, dijo.

Algunas recomendaciones

Lo cierto es que el precio cambia y depende del estado de la cubierta, si está muy rodada y si tiene muchas reparaciones. La idea es que el que la compre pueda darle uso, pero pensando que es ya un neumático usado, es más para "salir de un apuro", aunque hay cubiertas que salen en muy buen estado.

Entre los cuidados básicos recomiendan no comprar neumáticos con indicios de separación interior. Por ejemplo, bultos, protuberancias, bultos, desgaste localizado de la banda, vibraciones o ruido anormal de los neumáticos; o indicios de desinflado o daño de sobrecarga. Por ejemplo revestimiento interior a la abrasión, delaminación o decoloración; excesivo desgaste de rodadura.

Por otro lado, aconsejan observar cualquier deterioro del revestimiento interior o del talón, antecedente de pérdida de presión de inflado continuo que necesite inflado frecuente, o incluso, si el número de identificación del neumático que se encuentra en el flanco del neumático ha sido borrado. En este punto vale señalar que los neumáticos que tengan un código de fecha mayor de 10 años también deberían ser descartados para su compra.

Vale tener en cuenta que la profundidad del dibujo es inadecuada si es menor a 1,6 milímetros y que el neumático debe desecharse si se considera que puede haber estado expuesto a químicos, incendios, daños por calor excesivo, u otro daño al medio ambiente.

La importación de neumáticos creció un 44% en 2025

Los aranceles de importación bajaron del 36% al 16% y permitieron que haya más de 400 marcas chinas y que los usuarios las adopten por su menor precio. Más allá de un sindicato conflictivo, el mercado del neumático cambió drásticamente.

“Habría que chequear datos finos, pero si mayo no fue el mes en el que más neumáticos importados entraron a la Argentina, pegó en el palo. Fueron 737.000 neumáticos de auto y camioneta en un solo mes al mercado. Y gomas de camión fueron 132.100. Fue un proceso de aumento progresivo. Ahora, como hay tantas cubiertas, probablemente los volúmenes bajen un poco”, había precisado un gran importador a mediados de 2025.

En efecto, en los meses siguientes, ese número bajó a 570.000 y 675.000 por mes, y solo en septiembre se produjo una importación similar a mayo para después bajar levemente. En total, en 2025 se importaron 7.800.000 de neumáticos sobre un mercado que supera levemente los 10.000.000 de unidades anuales. El aumento de las importaciones de neumáticos fue de un 44% interanual. En volúmenes de dinero, mientras en 2024 se importaron neumáticos por USD 462 millones, en 2025 esa cifra subió a USD 663 millones, según la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC).