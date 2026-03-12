Horóscopo de este jueves 12 de marzo de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 9 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Su pareja pronto conseguirá que salga de esa tristeza. Intente pagar ese préstamo cuanto antes. No tema embarcarse en grandes proyectos laborales. Sus pulmones necesitan aire puro, si fuma, debería dejarlo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Si hay personas que le hacen daño, ponga distancia. Jornada de gastos incontrolados. Cumpla con su horario laboral o tendrá problemas. La columna le molestará como consecuencia del estrés.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las reuniones con amigos le levantarán el ánimo. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Innovaciones importantes en el plano laboral. Puede llegar un dolor de muelas pasajero.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Puede ser bueno un alejamiento de su pareja. Buen día en los juegos de azar. El panorama profesional es francamente esperanzador. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Obtendrá grandes beneficios económicos. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Su agenda va a estar a tope, así que, cuídese.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Sobre el amor, tome usted la iniciativa por una vez. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. El trabajo realizado en equipo ayuda a superar problemas. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Llegan nuevas y desconocidas experiencias. Los asuntos financieros dan un giro hacia mejor. Se abre para usted una nueva etapa en su profesión. Evite practicar deportes demasiado exigentes.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. Comienza bien el día, económicamente hablando. La autocrítica laboral está muy bien, pero no se exceda. Ligeros dolores en las manos.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Incompatibilidad en las relaciones sentimentales. Sus transacciones bursátiles le reportan grandes beneficios. Continúe con su trabajo, no empiece nuevos proyectos. Su salud está en uno de sus mejores momentos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. Le va de maravilla con el plan económico establecido. Los nuevos proyectos profesionales serán decisivos. Hoy estará lleno de vitalidad.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No mire atrás, no puede hacer revivir amores pasados. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Aumento considerable de trabajo. No tiene por qué soportar el dolor, vaya al médico.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Encuentro fascinante con su pareja. Ahorre lo que pueda y gaste lo necesario. Recuerde que las relaciones laborales son complicadas. Debe vigilar su sistema circulatorio.