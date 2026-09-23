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Presentan en Paraná un libro sobre el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante

“Crónica de un sueño" recorre más de un siglo de presencia de la Congregación en América Latina y se presentará el viernes 2 de octubre

23 de septiembre 2026 · 15:43hs
Presentan en Paraná un libro sobre el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante

La memoria de una comunidad también se construye a través de las historias de quienes la acompañaron y dejaron una huella a lo largo del tiempo. En Paraná se presentará el libro “Crónica de un sueño – Una mirada a la historia de las Hermanas Franciscanas de Gante en América Latina (1893–2025)”, una publicación que recupera más de un siglo de presencia, trabajo y legado de la Congregación en la provincia, el país y distintos puntos de América Latina.

Las Hermanas Franciscanas de Gante, protagonistas de una nueva publicación

El encuentro será el viernes 2 de octubre a las 19 en el Salón de Actos del Instituto Cristo Redentor, ubicado en Dean J. Álvarez 98 de Paraná, con acceso libre y gratuito. La presentación es organizada con la invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En diálogo con UNO contaron cómo nació el proyecto que pasó de ser una idea para redes a generar millones de reproducciones.

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La obra fue escrita por las profesoras Olga Viola de Albano, Rosa Elena Fernández y Cristina Buttori, quienes además fueron docentes del Instituto Cristo Redentor. A partir de una investigación desarrollada durante años, las autoras construyeron un recorrido por la historia de las Hermanas Franciscanas de Gante y su presencia en América Latina desde 1893 hasta 2025.

Publicada por Ana Editorial, la investigación fue declarada de Interés Cultural por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, mediante la resolución 531/25; por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la resolución 538/25; y por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, mediante la resolución 13/25.

Más allá de su valor como trabajo de estudio e investigación, “Crónica de un sueño” propone recuperar una parte de la memoria colectiva. La presencia de las Hermanas Franciscanas de Gante en Paraná y en distintas localidades entrerrianas forma parte de la historia de numerosas generaciones, especialmente a través de su tarea educativa y de su vínculo cotidiano con las comunidades.

Por eso, la presentación en el Instituto Cristo Redentor tendrá un significado particular. Allí, donde las propias autoras ejercieron la docencia, se encontrarán la investigación histórica, los recuerdos y las experiencias compartidas por una comunidad profundamente ligada a la Congregación.

Con una mirada que atraviesa más de 130 años de historia, el libro busca poner en valor ese legado y conservar las voces, experiencias y acontecimientos que fueron dando forma a una presencia que trascendió las aulas para convertirse en parte del patrimonio cultural y afectivo de Paraná, Entre Ríos y América Latina.

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Paraná Libro Hermanas Franciscanas
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