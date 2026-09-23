Cáncer de mama: Paraná presentó la agenda del Mes Rosa

Paraná abrió el Mes Rosa con actividades de prevención del cáncer de mama, mamografías gratuitas y una nueva edición del Desfile de Mujeres Rosa.

Con el objetivo de reforzar la prevención y promover la detección temprana del cáncer de mama, este miércoles se realizó en Paraná la apertura del Mes Rosa. El encuentro reunió a profesionales de la salud, autoridades y representantes de organizaciones que durante octubre impulsarán distintas propuestas de concientización y acompañamiento.

La presentación tuvo como uno de sus ejes la tercera edición del Desfile de Mujeres Rosa, una iniciativa que busca reunir historias, comunidad y compromiso alrededor de la prevención del cáncer de mama. El evento se realizará el sábado 3 de octubre, a las 17.30hs , en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

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Mamografías gratuitas durante octubre

Durante la presentación, la doctora Ximena Elena, imaginóloga mamaria de Diagnóstico por Imagen Rawson, destacó los avances que existen actualmente tanto en el diagnóstico como en los tratamientos de la enfermedad. En ese marco, anunció que durante todo octubre se realizarán mamografías gratuitas destinadas a mujeres que no cuentan con obra social o que encuentran dificultades para acceder al estudio en el sistema de salud.

La especialista remarcó además la importancia de detectar la enfermedad en etapas tempranas y señaló que los tratamientos actuales permiten avanzar hacia intervenciones cada vez menos agresivas. También puso el foco en la calidad de vida de las pacientes después del tratamiento y en los avances de las cirugías oncoplásticas.

La propuesta de estudios gratuitos forma parte de una agenda que busca facilitar el acceso a los controles y acercar herramientas de prevención a mujeres que, por diferentes motivos, pueden postergar una consulta o encontrarse con dificultades para obtener un turno.

Una red entre salud pública y privada

El doctor Miguel Ángel Schnitman, gerente de Rawson Imágenes, planteó durante la jornada la necesidad de fortalecer los vínculos entre las instituciones sanitarias y la comunidad.

En ese sentido, destacó que el objetivo de este tipo de encuentros es acercar a la población a los espacios donde puede realizarse controles y recibir atención. También señaló que la salud pública debe entenderse como un trabajo conjunto entre los sectores estatal y privado, con el foco puesto en garantizar el acceso de la población al diagnóstico.

La detección temprana ocupa un lugar central en ese esquema. Schnitman sostuvo que los avances alcanzados en el diagnóstico y el tratamiento permiten que muchas mujeres tengan mayores posibilidades de atravesar la enfermedad cuando las lesiones son detectadas en etapas iniciales.

Durante la apertura también participó Claudia Enrique, secretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, quien acompañó la presentación de las actividades previstas para octubre.

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Una red provincial de mamógrafos digitalizados

El director del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), Nicolás Fernández, destacó el trabajo que se desarrolla desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos para ampliar y mejorar el acceso al diagnóstico. Según explicó, la provincia cuenta actualmente con una red de 23 mamógrafos digitalizados y conectados a una central que permite que las imágenes sean evaluadas por especialistas. El objetivo es mejorar la calidad del diagnóstico y favorecer la detección temprana.

Fernández también adelantó que el 16 de octubre se realizará una jornada provincial vinculada con el cáncer de mama, como parte de las actividades previstas durante el Mes Rosa. La propuesta apunta a fortalecer el trabajo coordinado entre los distintos sectores y a generar herramientas que permitan que las pacientes lleguen a los controles de manera oportuna.

Octubre Rosa: prevención y solidaridad

Otro de los ejes de la presentación fue la tercera edición del Desfile de Mujeres Rosa, organizado por Rawson Imágenes con el acompañamiento del Paraná Rowing Club y la participación de distintas instituciones y organizaciones de la ciudad.

La propuesta busca visibilizar historias vinculadas con el cáncer de mama y reforzar la importancia de la prevención y los controles periódicos. Como en sus ediciones anteriores, el desfile tendrá además un fin solidario: parte de lo recaudado será destinada a Grupo Solidario Mitre Activa, que sostiene 12 merenderos en distintos puntos de Paraná y acompaña a familias de la ciudad.

De la presentación participaron Viviana Aguilar y el doctor César Graf, integrantes de Grupo Solidario Mitre Activa, y Valeria López, en representación de OSUCMA (Organización Solidaria Unidas por el Cáncer de Mama). De esta manera, la iniciativa vuelve a reunir prevención, concientización y compromiso social, con una acción que busca que lo recaudado se transforme en asistencia concreta para distintos sectores de la comunidad.

El mensaje para octubre

La apertura del Mes Rosa puso nuevamente en agenda la importancia de no postergar los controles y de facilitar el acceso a los estudios necesarios para detectar el cáncer de mama de manera temprana.

Desde distintos sectores coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales. La agenda de octubre buscará llevar ese mensaje a distintos espacios de la comunidad y sumar herramientas de prevención.

Con las mamografías gratuitas, las jornadas de concientización y el Desfile de Mujeres Rosa como algunas de las principales propuestas, Paraná se prepara para un mes atravesado por la prevención, la solidaridad y el acompañamiento a quienes transitan esta enfermedad.