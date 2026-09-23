Chefpeare fue seleccionado para el Kenya International Theatre Festival

Un proyecto teatral nacido en el Litoral argentino se prepara para dar un paso internacional. Chefpeare fue seleccionado para representar a Argentina en el Kenya International Theatre Festival (KITFest), que se realizará en Nairobi, y llegará a esta experiencia con Romeo & Juliet: A Love in Pasta, una particular versión del clásico de William Shakespeare que combina teatro, humor, lenguaje bilingüe y una cocina ambulante.

El festival cuenta con 11 años de trayectoria y realiza una convocatoria internacional en la que recibe postulaciones de distintos lugares del mundo. En esta edición, Chefpeare fue seleccionado a partir de una postulación que incluyó videos, fotografías, dossier, antecedentes, trayectoria y material de prensa del proyecto.

La propuesta toma una obra universal como Romeo y Julieta y la lleva a escena desde un lenguaje propio, en el que conviven actuación, humor y una particular puesta vinculada a la cocina. La creatividad y la versatilidad forman parte de una experiencia teatral que busca acercarse a los clásicos desde una mirada diferente y contemporánea.

Para el equipo de Chefpeare, la selección representa mucho más que la posibilidad de viajar. La participación en Nairobi abre la puerta a nuevos intercambios y redes para el teatro independiente, además de permitir que una producción desarrollada desde Entre Ríos y Santa Fe pueda encontrarse con artistas y espectadores de otras partes del mundo.

El desafío también implica llevar el trabajo realizado en la región a un contexto internacional, compartir la experiencia con otras producciones y poner en diálogo una creación del Litoral con una comunidad teatral de alcance global. En ese recorrido, el viaje a África se convierte también en una oportunidad para visibilizar la producción cultural que se realiza desde las provincias.

Antes de emprender el viaje, Chefpeare realizará una función especial de despedida en Paraná. Será el jueves 1 de octubre, a las 21, en la Sala Mayor del Centro Cultural Juan L. Ortiz. La presentación permitirá al público local acompañar al proyecto antes de su participación en el festival de Nairobi.

Así, una propuesta que nació y creció entre Entre Ríos y Santa Fe se prepara para cruzar fronteras con una historia conocida en todo el mundo, pero contada a través de una combinación singular de teatro, humor, idiomas y cocina. Chefpeare llevará a Kenia una creación nacida en el Litoral y, con ella, una parte de la escena teatral independiente de la región.