Diego Torres volvió a La Plata después de siete años

Diego Torres protagonizó la segunda fecha de Noches Capitales 2026 ante miles de personas en el Hipódromo de La Plata

Después de siete años, Diego Torres volvió a presentarse en La Plata y protagonizó una de las noches más esperadas de la nueva edición de Noches Capitales 2026. El encuentro tuvo lugar en el Hipódromo de La Plata, donde miles de personas se reunieron para disfrutar de un repertorio que atravesó distintas etapas de la carrera del artista.

Durante la segunda fecha del ciclo, Torres recorrió algunas de las canciones que se convirtieron en parte del imaginario musical de varias generaciones. “Tratar de estar mejor”, “Guapa” y “Por la vereda del sol” fueron parte de una noche en la que el público acompañó cada momento del espectáculo.

El concierto también tuvo espacio para las canciones de Mi Norte & Mi Sur, su último álbum, y para uno de sus lanzamientos más recientes: “Mejor Que Ayer”. Con ese tema, el artista cerró la presentación a pura energía y baile, coronando un reencuentro largamente esperado con el público platense.

La llegada de Diego Torres marcó además el comienzo de una nueva temporada para Noches Capitales, un ciclo que desde 2024 convierte al histórico Hipódromo de La Plata en una sala de conciertos a cielo abierto. La propuesta combina grandes artistas, distintas generaciones de público y un espacio que busca recuperar el vínculo entre la música y el patrimonio de la ciudad.

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La agenda 2026 continuará el 23 de octubre con La Konga, mientras que el 14 de noviembre será el turno de Babasonicos, que presentará su material Cuerpos, Vol. 1. El 21 de noviembre llegarán La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, y el 28 de noviembre habrá una noche de fiesta con Un Poco de Ruido.

En diciembre, el ciclo continuará el 4 de diciembre con La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, mientras que el 5 de diciembre llegará Seru Girán por Lebón y Aznar, en su primera presentación en La Plata.

Con una programación que reúne rock, pop, cuarteto y distintas expresiones de la música popular argentina, Noches Capitales vuelve a apostar por el Hipódromo como punto de encuentro. El predio ubicado en avenida 44 y calle 115 suma además propuestas gastronómicas, estacionamiento, sector VIP y distintas activaciones que acompañan las jornadas musicales.

En sus ediciones anteriores, el ciclo recibió a artistas como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Abel Pintos, Miranda!, Andrés Calamaro, Guasones, Wos, Cuarteto de Nos, Dillom, Ca7riel & Paco Amoroso y Él Mató a un Policía Motorizado, entre otros. Con la temporada 2026 ya en marcha, el Hipódromo vuelve a abrir sus puertas para que la música y el público sean protagonistas de nuevas noches compartidas.