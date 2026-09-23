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Paraná recuerda la lucha contra la represa y convoca a defender los ríos

Este viernes 25 de septiembre se cumplen 29 años de la sanción unánime de la ley que prohibió la construcción de la represa del Paraná Medio.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

23 de septiembre 2026 · 13:49hs
Paraná recuerda la lucha contra la represa y convoca a defender los ríos

Paraná recuerda la lucha contra la represa y convoca a defender los ríos

El 25 de septiembre se conmemoran 29 años de la sanción de la ley que prohibió la construcción de la represa del Paraná Medio. En la capital provincial habrá una jornada en Sala Mayo para recuperar aquella lucha ambiental y debatir el presente y futuro de la cuenca.

Este viernes 25 de septiembre se cumplen 29 años de la sanción unánime de la ley que prohibió la construcción de la represa del Paraná Medio. La fecha fue tomada además como el Día de la Libertad de los Ríos y este año volverá a ser una oportunidad para recuperar la memoria de aquella lucha ambiental y discutir los desafíos actuales de la cuenca.

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La convocatoria reunirá a organizaciones sociales y ambientales, funcionarios, representantes de universidades, jóvenes, referentes de pueblos originarios y vecinos. La actividad se desarrollará este martes de 16 a 20 en Sala Mayo, en Puerto Nuevo, junto al río Paraná.

El encuentro forma parte de la construcción de un espacio denominado Comité Popular de Cuenca, concebido como un ámbito abierto para reflexionar sobre el estado de la cuenca del Plata, los riesgos ambientales y las condiciones de los territorios ribereños.

Uno de los ejes será la situación climática y la preparación frente al fenómeno de El Niño. También se abordará el estado de los ríos y los efectos vinculados con el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el modelo de producción y consumo.

La memoria de la represa

La fecha tiene como antecedente directo el proyecto de la represa del Paraná Medio, una obra de grandes dimensiones que pretendía embalsar el río Paraná. Según recordó Horacio Enriquez, ambientalista e integrante de la Fundación Eco Urbano, el proyecto contemplaba la construcción de un muro de más de 10 metros de altura y más de 240 kilómetros de extensión, con el objetivo de generar un enorme embalse. La inundación habría alcanzado miles de hectáreas de islas y afectado ecosistemas, actividades productivas y comunidades vinculadas directamente con el río.

La defensa del río reunió a organizaciones ambientales, docentes y distintos sectores de la comunidad. En ese proceso tuvo un papel destacado la Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Paraná.

Para el entrevistado, la sanción de 1997 fue “un logro de la ciudadanía” y destacó especialmente el trabajo realizado por los docentes y las organizaciones que participaron de aquella movilización.

Cambio climático y contaminación

Durante la entrevista con Radio La Red Paraná (88.7) también se puso el foco en los efectos del actual modelo de producción y consumo. En particular, se mencionó el crecimiento de los residuos, la presencia de microplásticos y la contaminación de los cursos de agua.

“Hay una huella ecológica en el planeta que cada vez es más evidente”, sostuvo Enriquez. En el caso de Paraná, planteó además la necesidad de prestar especial atención a los arroyos urbanos y cuestionó la presencia de residuos en esos cursos de agua: “No podemos tener los arroyos urbanos en Paraná como los tenemos, que son verdaderas cintas transportadoras de todo tipo de basura”, afirmó a UNO. Y agregó: “No podemos seguir tirando basura a un cuerpo de agua”.

Paraná Represa ríos
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