Gran Hermano: Maxi salvó a Alfa y el público festejó

Embed alfa llorando después de que lo salvaron de nuevo ay si supiera que acá LO AMAMOS #GH2022 pic.twitter.com/m4UwGwVSX9 — (@nunca3stoy) October 28, 2022

En principio, la placa estaba compuesta por Coti, Alexis, Walter, Juan, Nacho, Walter y Martina. Sin embargo, la organización detectó un complot y lo evidenció por una conversación entre Martina, Juan y Nacho, quienes se habrían organizado para votar por Coti y Alexis. No obstante, el dueño de la casa informó que los votos destinados a estos dos jugadores serían anulados.

Martina, una de las competidoras que no tiene el cariño del público y tiene gran riesgo de abandonar la competencia, admitió los errores en su estrategia: "Vine a jugar, siento que estuve jugando. Lo de Tomi (Holder) fue algo que me salió mal. Quiero seguir jugando, tengo pactadas un par de cosas para hacer por si me quedo. Pero el último voto lo tienen ellos, confío", dijo refiriéndose al público que decidirá su permanencia.

Embed RAZONES PARA SACAR A MARTINA:

1- Es mala persona afuera y adentro de la casa

2- Es una maltratadora infantil.

3- Es homofobica

3- Es una pick me girl

4- feminista de cartón

5- Quiere engancharse a Marcos

6- Tiene denuncias que enfrentar afuera de la casa.#GH22 — MARTINA AL 9009 (@lilyyysweetie) October 28, 2022

Y resulta que Martina no tiene el respaldo por fuera de la casa debido a sus dichos homofóbicos, así como múltiples denuncias en redes sociales por discriminación a menores de edad, tratándolos de "autistas". Incluso fue criticada por Wanda Nara por sus actitudes.

Por su parte Juan, uno de los también que menos apoyo tiene en las redes sociales, se mostró molesto ante el resultado de la placa: "Tengo el pecho cerrado, una ira en la cabeza. No hice en la casa, me la pasé durmiento. Hay gente que me cae muy mal acá adentro. No estoy jugando bien. Si salgo bien, se viene el juego de verdad". Finalmente, el taxista expresó a Nacho y Martina que deben "hacer m*****" al grupo externo a "Los Monitos".