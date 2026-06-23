Franco Colapinto se ilusiona con sumar en Austria

El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 llega a Spielberg para el Gran Premio de Austria, donde hay varias situaciones propias de la pista ubicada en la región de Estiria. Franco Colapinto conoce las claves para encarar el fin de semana en donde la clasificación se define por escaso margen, al ser la vuelta que se recorre en menor tiempo dentro de la temporada. A la vez, es una traza que está signada por el control de los límites de pista en varias curvas difíciles de encarar.

“Hay muy buenas sensaciones en el equipo, ahora que estamos bien encaminados”, destacó el argentino, que formó parte de la suma de puntos por partida doble que Alpine consiguió en las últimas carreras. “En cuanto a la carrera, el circuito es muy divertido y he tenido cierto éxito allí en el pasado, incluyendo un podio en la carrera principal de F2 en 2024 y un podio en mi temporada de debut en F3 en 2022”, recordó.

El reto de una pista veloz, con corto recorrido en el reloj, es que las diferencias son cortas cuando se disputa la clasificación. La pole del año 2025 se definió en torno a los 64 segundos y Colapinto insiste en que allí está una de las claves para conseguir la mejor posición de salida. “Es el tiempo de vuelta más corto de la temporada, lo hace sentir implacable y, por eso, el ritmo a una vuelta tiene que ser fuerte porque las diferencias probablemente serán menores que en la mayoría de los circuitos”, explicó el argentino.

Una carrera especial para Alpine

Para el equipo esta carrera es muy especial, pues es el Gran Premio de casa para el patrocinador principal. BWT (Best Water Technology) es líder mundial en tecnología del agua, con presencia en 122 países con su icónico color rosa, que decora el A526.

“Antes de ir al circuito, visitaré BWT en Mondsee para ver el trabajo que hacen con la tecnología de filtración de agua y la importancia del agua potable. Los visité el año pasado y estoy deseando volver a ver”, explicó Franco Colapinto.

Yendo al trazado de carreras, el circuito de Spielberg comienza con el ascenso de 60 metros en la ladera que lleva a la Curva 1 con una pendiente del 12% hasta la Curva 3. Allí se inicia el más fuerte descenso a través de varias curvas de alta velocidad.

Los horarios para Austria

El Gran Premio de Austria es la octava carrera de la temporada. Las actividades del fin de semana se llevan a cabo del 26 al 28 de junio. Estos son los horarios. El viernes 26 de junio habrá dos ensayos, el primero a las 8.30 (horario Argentina) y el segundo a las 12 (horario Argentina). El sábado estará la práctica libre 3 a las 7.30 (horario Argentina) y la clasificación a las 11 (horario Argentina). El domingo, el Gran Premio será a las 10 (horario Argentina).