Uno Entre Rios | Ovación | Croacia

Croacia venció a Panamá y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

Croacia la pasó mal en ciertos momentos del juego, pero encontraron el triunfo ante Los Canaleros en los pies de Ante Budimir. Fue 1 a 0.

23 de junio 2026 · 22:11hs
Croacia y su primer triunfo en el Mundial 2026.

Croacia y su primer triunfo en el Mundial 2026.

Croacia ganó a Panamá 1 a 0 en la fase de grupos del Mundial 2026, con un gol de Ante Budimir a los 8 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el seleccionado centroamericano, quedó eliminado de la Copa del Mundo en su segunda participación oficial.

El próximo partido de Croacia será contra Ghana el 27 de junio a las 18 en el estadio Filadelfia, mientras que Panamá se enfrentará a Inglaterra el mismo día y hora en el estadio Nueva York. Tras este partido, Croacia se posiciona en tercer lugar en la tabla del Grupo L, mientras que Panamá ocupa el 4° lugar. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Toronto, donde Panamá actuó como local.

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