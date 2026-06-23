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Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Desde la comunidad educativa de la escuela Nº 56 de Puerto Yeruá en Concordia denunciaron robo y vandalismo durante el fin de semana.

23 de junio 2026 · 18:38hs
La escuela rural fue robada el pasado fin de semana y desde la institución pidieron la difusión por el hecho. 

La escuela rural fue robada el pasado fin de semana y desde la institución pidieron la difusión por el hecho. 

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 56 “Ángel C. Bardelli” de Puerto Yeruá en el departamento Concordia manifestó su profunda preocupación y repudio tras sufrir un importante robo acompañado de daños materiales dentro del establecimiento.

Escuela vandalizada.

Escuela vandalizada.

Según informaron desde la institución, durante el fin de semana personas desconocidas ingresaron al predio escolar y sustrajeron diversos elementos de trabajo y equipamiento utilizados diariamente para el funcionamiento de la escuela.

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Entre los objetos robados se encuentran una computadora, una moto guadaña, un inodoro, diez palas y estufas, herramientas y materiales fundamentales para las tareas de mantenimiento y las actividades que se desarrollan en el establecimiento.

Además del robo, los responsables provocaron importantes destrozos en las instalaciones, generando un fuerte malestar entre docentes, familias y vecinos de la localidad. Desde la institución calificaron lo sucedido como un grave hecho de vandalismo que afecta directamente a toda la comunidad educativa.

A través de un comunicado oficial, la Escuela N° 56 expresó su “profundo lamento” por lo ocurrido y repudió enérgicamente estos actos que perjudican el normal desarrollo de las actividades escolares.

El pedido de las autoridades de la escuela

Ante esta situación, vecinos y miembros de la comunidad comenzaron a difundir la información con el objetivo de colaborar en la identificación de los elementos sustraídos. Solicitan que cualquier persona que reciba ofertas de venta de una computadora, una moto guadaña, palas, estufas u otros objetos similares informe de inmediato a las autoridades correspondientes.

El hecho generó una gran indignación en Puerto Yeruá, donde la escuela cumple un rol fundamental en la educación de niños y niñas de la zona. Mientras se aguarda el avance de la investigación, la comunidad se mantiene unida en el reclamo de justicia y en la defensa de una institución que trabaja diariamente por el bienestar y la formación de sus estudiantes.

Concordia Escuela Vandalismo
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