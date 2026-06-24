Uno Entre Rios | Ovación | Colombia

Colombia pasó a 16vos con triunfo ante RD Congo y se jugará el grupo ante Portugal

En Guadalajara, Colombia logró la victoria por 1-0 con gol de Muñoz para saltar al primer lugar de la zona K por sobre el equipo de Cristiano Ronaldo.

24 de junio 2026 · 01:07hs
Colombia ganó 1 a 0 en México.

Conmebol.

Colombia ganó 1 a 0 en México.

Colombia aseguró este martes su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer por 1-0 a Congo en Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K. El equipo de Néstor Lorenzo tomó la iniciativa durante todo el trámite y supo asediar el arco africano, aunque se topaba con su arquero Lionel Mpasi hasta que logró en el complemento romper la paridad con Daniel Muñoz. Así, los Cafeteros llegan a la jornada final con puntaje ideal y dos unidades arriba de Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo frente al que cerrará la primera fase el sábado.

La Selección Colombia tuvo un partido complicado frente a la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara en la noche del 23 de junio, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en la que sufrió para conseguir el triunfo por la mínima diferencia.

Colombia ganó en su vuelta a los mundiales.

Colombia venció a Uzbekistán y debutó con el pie derecho en el Mundial 2026

El Bicho tratará de conducir a Portugal a ganar el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo inicia su último desafío en el Mundial 2026

Luego del compromiso en territorio mexicano, hubo cambios en el grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA, pues previamente se registró la goleada de Portugal, que venía de una crisis interna y de no celebrar en la primera fecha.

Colombia ante Portugal

De esta manera, el combinado de Colombia se alista para la última jornada contra los lusos en Miami, en un compromiso que llama mucho la atención de los aficionados por el nivel delas plantillas, sus figuras y un duelo especial porque eran los favoritos para pasar a los dieciseisavos de final.

Colombia Congo Portugal Mundial 2026
Noticias relacionadas
El Club de Volantes Entrerrianos se prepara para la llegada del TC.

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

Croacia y su primer triunfo en el Mundial 2026.

Croacia venció a Panamá y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

El entrenador de Francia Didier Deschamps viajó de urgencia a su país tras esta noticia.

Mundial 2026: murió la madre del entrenador de Francia y no dirigirá ante Noruega

Los representantes de los equipos que participarán de la próxima Liga Provincial.

La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

Ver comentarios

Lo último

Colombia pasó a 16vos con triunfo ante RD Congo y se jugará el grupo ante Portugal

Colombia pasó a 16vos con triunfo ante RD Congo y se jugará el grupo ante Portugal

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

Ultimo Momento
Colombia pasó a 16vos con triunfo ante RD Congo y se jugará el grupo ante Portugal

Colombia pasó a 16vos con triunfo ante RD Congo y se jugará el grupo ante Portugal

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

Croacia venció a Panamá y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

Croacia venció a Panamá y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

Invierno: la Municipalidad de Paraná asiste a las personas en situación de calle

Invierno: la Municipalidad de Paraná asiste a las personas en situación de calle

Policiales
Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Ovación
El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

Franco Colapinto se ilusiona con sumar en Austria

Franco Colapinto se ilusiona con sumar en Austria

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

La provincia
El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

Invierno: la Municipalidad de Paraná asiste a las personas en situación de calle

Invierno: la Municipalidad de Paraná asiste a las personas en situación de calle

Granja Tres Arroyos: habrá nueva manifestación de trabajadores sobre la Ruta 14

Granja Tres Arroyos: habrá nueva manifestación de trabajadores sobre la Ruta 14

Entre Ríos registró un aumento de casi 39% en casos de tuberculosis

Entre Ríos registró un aumento de casi 39% en casos de tuberculosis

La Región Centro fortalece la integración energética

La Región Centro fortalece la integración energética

Dejanos tu comentario