Colombia pasó a 16vos con triunfo ante RD Congo y se jugará el grupo ante Portugal

En Guadalajara, Colombia logró la victoria por 1-0 con gol de Muñoz para saltar al primer lugar de la zona K por sobre el equipo de Cristiano Ronaldo.

Colombia aseguró este martes su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer por 1-0 a Congo en Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K. El equipo de Néstor Lorenzo tomó la iniciativa durante todo el trámite y supo asediar el arco africano, aunque se topaba con su arquero Lionel Mpasi hasta que logró en el complemento romper la paridad con Daniel Muñoz. Así, los Cafeteros llegan a la jornada final con puntaje ideal y dos unidades arriba de Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo frente al que cerrará la primera fase el sábado.

La Selección Colombia tuvo un partido complicado frente a la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara en la noche del 23 de junio, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en la que sufrió para conseguir el triunfo por la mínima diferencia.

Luego del compromiso en territorio mexicano, hubo cambios en el grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA, pues previamente se registró la goleada de Portugal, que venía de una crisis interna y de no celebrar en la primera fecha.

Colombia ante Portugal

De esta manera, el combinado de Colombia se alista para la última jornada contra los lusos en Miami, en un compromiso que llama mucho la atención de los aficionados por el nivel delas plantillas, sus figuras y un duelo especial porque eran los favoritos para pasar a los dieciseisavos de final.