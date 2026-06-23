Uno Entre Rios | Policiales | Abogado

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de ataques violentos y condena penal

El Colegio de la Abogacía excluyó de su matrícula a Flavio Steven tras ser condenado a tres años de prisión condicional por una serie de delitos violentos.

23 de junio 2026 · 14:12hs
El Colegio de la Abogacía excluyó de su matrícula a Flavio Steven tras ser condenado a tres años de prisión condicional por una serie de delitos violentos.

Apf

El Colegio de la Abogacía excluyó de su matrícula a Flavio Steven tras ser condenado a tres años de prisión condicional por una serie de delitos violentos.
Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de ataques violentos y condena penal

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de ataques violentos y condena penal

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de ataques violentos y condena penal

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) tomó una medida ejemplar ante los hechos de extrema violencia protagonizados por uno de sus miembros en la localidad de Cerrito.

A través de la Resolución Nº 37.173, el Consejo Directivo de la institución resolvió la exclusión de la matrícula del letrado Flavio Gabriel Steven, identificado con la Matrícula Nº 9379, de la Sección Paraná. Esta decisión administrativa surge tras la notificación de una sentencia penal condenatoria que inhabilita al profesional para el ejercicio de la abogacía hasta que se cumplan las penas impuestas por la justicia.

motociclista se salvo de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecanica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos con una máquina vial.

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

La medida del CAER fue adoptada el 29 de mayo de 2026, tras recibir la notificación de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Paraná con la copia de la sentencia en el legajo "Steven Flavio Gabriel S/ Coacciones". El fallo, dictado el 15 de mayo de 2026, declaró a Steven autor material y responsable de una multiplicidad de delitos. Entre los cargos se encuentran daño, violación de domicilio, coacciones agravadas, lesiones en concurso real, amenazas simples, lesiones graves en grado de tentativa y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

LEER MÁS: La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

Como consecuencia de este proceso penal, que se resolvió mediante la homologación de un juicio abreviado, el abogado de 31 años fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Además del cumplimiento de normas de conducta, se le impuso el pago de una multa de mil pesos, conforme a lo estipulado por el Código Penal.

La exclusión de la matrícula profesional, comunicada formalmente el 8 de junio, se fundamenta en la Ley 10.855, que regula la situación de los abogados condenados a penas privativas de la libertad. La resolución del Colegio establece que la sanción debe ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos y en diarios de la zona para conocimiento público.

Los hechos violentos

Los hechos que llevaron a a esta situación la carrera profesional de Steven, quien se desempeñaba de forma libre en la abogacía, describen un comportamiento violento sistemático entre febrero de 2024 y abril de 2025.

El primer incidente de gravedad ocurrió el 26 de febrero de 2024. En aquella ocasión, Steven se presentó en el domicilio de una mujer en Cerrito e irrumpió violentamente tras romper la puerta de ingreso a patadas. Una vez dentro, el abogado utilizó un arma de fuego de puño para amenazar a la víctima, exigiéndole de forma coactiva el pago de una supuesta deuda de honorarios profesionales. Durante el ataque, la mujer fue agredida físicamente, sufriendo lesiones en el rostro y las piernas.

La violencia del profesional no se detuvo y escaló significativamente en abril de 2025. El día 3 de ese mes, Steven protagonizó un incidente de intimidación contra un hombre por un conflicto derivado del arrendamiento de un campo. Sin embargo, el hecho más brutal ocurrió apenas 24 horas después.

El 4 de abril, Steven utilizó su camioneta Toyota Hilux como un arma, embistiendo de manera intencional el automóvil de otro hombre. Tras el impacto, el abogado descendió de su vehículo armado con un machete, con el cual atacó a la víctima. El hombre sufrió heridas cortantes en el brazo y el hombro como resultado de esta agresión, que la justicia calificó como lesiones graves en grado de tentativa.

La investigación judicial, liderada por la Fiscalía, culminó con un allanamiento en la vivienda del letrado, autorizado por el juez de Garantías Mariano Budasoff. Durante el operativo, las autoridades policiales secuestraron dos revólveres calibre .32 largo, de marcas Dillon y Tango. Las pericias confirmaron que ambas armas estaban en condiciones de funcionamiento, pero Steven carecía de la autorización legal obligatoria para su tenencia.

El cierre del proceso penal bajo la modalidad de juicio abreviado implicó que el ahora exmatriculado reconociera su autoría en los hechos descritos. Como parte del acuerdo, se fijaron estrictas normas de conducta por un periodo de dos años, que incluyen la prohibición absoluta de acercarse o amedrentar a las víctimas.

En términos económicos, se dispuso una reparación de 200.000 pesos para la mujer que fue agredida en su domicilio. Asimismo, la justicia ordenó la condonación total de la deuda por honorarios que la víctima mantenía con el abogado, la cual había sido el detonante del primer ataque violento.

La Resolución

Abogado ataques Condena matrícula
Noticias relacionadas
Dos personas debieron ser asistidas por personal de salud tras el incendio de su vivienda.

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Santa Elena: detenido tras protagonizar un violento episodio de violencia de género

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

condenan a 3 anos y 4 meses de prision a un joven por homicidio en exceso de legitima defensa

Condenan a 3 años y 4 meses de prisión a un joven por homicidio en exceso de legítima defensa

Ver comentarios

Lo último

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

Tom Hanks habló sobre una posible Toy Story 6 y el miedo a que lo reemplacen con IA

Tom Hanks habló sobre una posible "Toy Story 6" y el miedo a que lo reemplacen con IA

Ultimo Momento
Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

Tom Hanks habló sobre una posible Toy Story 6 y el miedo a que lo reemplacen con IA

Tom Hanks habló sobre una posible "Toy Story 6" y el miedo a que lo reemplacen con IA

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Un día como hoy pero de 1968 se produjo la tragedia de la Puerta 12

Un día como hoy pero de 1968 se produjo la tragedia de la Puerta 12

Policiales
Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Ovación
Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

La provincia
Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

Salud cardiovascular: el frío no es obstáculo para la actividad física

Salud cardiovascular: el frío no es obstáculo para la actividad física

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la intalacion de la planta asfáltica

Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la intalacion de la planta asfáltica

Dejanos tu comentario