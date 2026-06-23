Uno Entre Rios | Ovación | club de volantes entrerrianos

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El Club de Volantes Entrerrianos recibió el aporte provincial para para fortalecer el automovilismo y el turismo.

23 de junio 2026 · 22:52hs
El Club de Volantes Entrerrianos se prepara para la llegada del TC.

Campeones

El Club de Volantes Entrerrianos se prepara para la llegada del TC.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó en su boletín oficial la entrega de un Aporte No Reintegrable de 25 millones de pesos al Club de Volantes Entrerrianos, destinado a solventar parte de los gastos organizativos de la p fecha del Campeonato 2026 del Turismo Carretera, que se desarrollará en agosto en el autódromo de Paraná.

La medida fue dispuesta mediante decreto del gobernador Rogelio Frigerio y representa un respaldo concreto a uno de los eventos deportivos más importantes del calendario automovilístico nacional, que cada año convoca a miles de fanáticos de distintos puntos del país.

Croacia y su primer triunfo en el Mundial 2026.

Croacia venció a Panamá y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

El entrenador de Francia Didier Deschamps viajó de urgencia a su país tras esta noticia.

Mundial 2026: murió la madre del entrenador de Francia y no dirigirá ante Noruega

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron la relevancia estratégica que tiene este tipo de competencias para la economía regional, debido al fuerte impacto que generan en sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos destacó que la llegada de categorías nacionales al autódromo paranaense genera un importante movimiento económico, impulsado por la presencia de aficionados, equipos, pilotos, dirigentes y medios de comunicación locales, provinciales y nacionales.

Además del valor deportivo, el Turismo Carretera se consolida como una herramienta clave para la promoción turística de Paraná y de toda la provincia, posicionando a Entre Ríos como una plaza relevante dentro del automovilismo argentino.

El rol del Club de Volantes Entrerrianos

El Club de Volantes Entrerrianos, entidad organizadora y administradora del autódromo de Paraná, cumple un rol central en la recepción y desarrollo de competencias de nivel nacional, manteniendo vigente una infraestructura que permite albergar eventos de gran magnitud.

club de volantes entrerrianos Gobierno subsidio
Noticias relacionadas
Los representantes de los equipos que participarán de la próxima Liga Provincial.

La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

Inglaterra y Ghana se mantienen como líderes de su zona aunque definirán a los clasificados en la última jornada.

Inglaterra y Ghana igualaron sin goles por el Grupo L

El entrerriano Senesi podría sumar minutos en Argentina el sábado.

Argentina ya piensa en Jordania: Scaloni evalúa rotación

Portugal ganó y Ronaldo marcó un doblete.

Se destapó Portugal: doblete récord de Cristiano Ronaldo y goleada ante Uzbekistán

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

Croacia venció a Panamá y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

Croacia venció a Panamá y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

Ultimo Momento
El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

Croacia venció a Panamá y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

Croacia venció a Panamá y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

Invierno: la Municipalidad de Paraná asiste a las personas en situación de calle

Invierno: la Municipalidad de Paraná asiste a las personas en situación de calle

Mundial 2026: murió la madre del entrenador de Francia y no dirigirá ante Noruega

Mundial 2026: murió la madre del entrenador de Francia y no dirigirá ante Noruega

Policiales
Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Ovación
El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

Franco Colapinto se ilusiona con sumar en Austria

Franco Colapinto se ilusiona con sumar en Austria

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

La provincia
El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

Invierno: la Municipalidad de Paraná asiste a las personas en situación de calle

Invierno: la Municipalidad de Paraná asiste a las personas en situación de calle

Granja Tres Arroyos: habrá nueva manifestación de trabajadores sobre la Ruta 14

Granja Tres Arroyos: habrá nueva manifestación de trabajadores sobre la Ruta 14

Entre Ríos registró un aumento de casi 39% en casos de tuberculosis

Entre Ríos registró un aumento de casi 39% en casos de tuberculosis

La Región Centro fortalece la integración energética

La Región Centro fortalece la integración energética

Dejanos tu comentario