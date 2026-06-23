El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El Club de Volantes Entrerrianos recibió el aporte provincial para para fortalecer el automovilismo y el turismo.

El Club de Volantes Entrerrianos se prepara para la llegada del TC.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó en su boletín oficial la entrega de un Aporte No Reintegrable de 25 millones de pesos al Club de Volantes Entrerrianos, destinado a solventar parte de los gastos organizativos de la p fecha del Campeonato 2026 del Turismo Carretera, que se desarrollará en agosto en el autódromo de Paraná.

La medida fue dispuesta mediante decreto del gobernador Rogelio Frigerio y representa un respaldo concreto a uno de los eventos deportivos más importantes del calendario automovilístico nacional, que cada año convoca a miles de fanáticos de distintos puntos del país.

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Desde el Ejecutivo provincial remarcaron la relevancia estratégica que tiene este tipo de competencias para la economía regional, debido al fuerte impacto que generan en sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos destacó que la llegada de categorías nacionales al autódromo paranaense genera un importante movimiento económico, impulsado por la presencia de aficionados, equipos, pilotos, dirigentes y medios de comunicación locales, provinciales y nacionales.

Además del valor deportivo, el Turismo Carretera se consolida como una herramienta clave para la promoción turística de Paraná y de toda la provincia, posicionando a Entre Ríos como una plaza relevante dentro del automovilismo argentino.

El rol del Club de Volantes Entrerrianos

El Club de Volantes Entrerrianos, entidad organizadora y administradora del autódromo de Paraná, cumple un rol central en la recepción y desarrollo de competencias de nivel nacional, manteniendo vigente una infraestructura que permite albergar eventos de gran magnitud.