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Paola Leiva y Santiago Gómez compartirán un concierto en Casa Grande

El espectáculo se presentará el viernes 19 de junio en Casa Grande y propone un recorrido por canciones que invitan a la escucha, la emoción y el encuentro

18 de junio 2026 · 13:12hs
Paola Leiva y Santiago Gómez compartirán un concierto en Casa Grande

Paola Leiva y Santiago Gómez presentarán Canciones para vestir la soledad, una propuesta musical que invita a compartir una noche de escucha, emociones y encuentro a través de canciones que acompañan distintas experiencias de la vida.

Paola Leiva y Santiago Gómez compartirán un concierto en Casa Grande

La presentación será el jueves 19 de junio a las 21.30 en Casa Grande, ubicada en Andrés Pazos 35 de Paraná. El espectáculo propone un formato íntimo y cercano, donde la música se convierte en un espacio para detener el ritmo cotidiano y conectar con las historias y sentimientos que habitan cada canción.

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A partir de un repertorio especialmente seleccionado, los artistas recorrerán obras que hablan de la memoria, los vínculos y aquellos momentos en los que la música encuentra las palabras justas para acompañar.

Las entradas tienen un valor de 12.000 pesos. También habrá promociones de dos entradas por 20.000 pesos y tres por 25.000 pesos. Las reservas y consultas pueden realizarse al teléfono 3434299679.

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Casa Paola Leiva concierto
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