Granja Tres Arroyos: habrá nueva manifestación de trabajadores sobre la Ruta 14.

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos resolvieron realizar una nueva manifestación este miércoles en el marco del conflicto laboral que atraviesan.

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos resolvieron realizar una nueva manifestación este miércoles en el marco del conflicto que atraviesan con la planta cerrada en Concepción del Uruguay, dos meses sin cobrar y la incertidumbre por la continuidad de las fuentes laborales.

La concentración está prevista para las 10 en la intersección de la Ruta Nacional 14 y el Camino Viejo a San Justo, frente a la planta de Molinos Río de la Plata. Desde la organización convocaron a participar a todos los empleados de Becar y de Tres Arroyos que se desempeñan en Planta La China.

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La decisión fue adoptada durante la reunión realizada este martes frente a la Planta La China, en Concepción del Uruguay, donde los trabajadores analizaron el complejo escenario que afecta a la actividad y evaluaron distintas medidas para visibilizar la problemática.

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Durante el encuentro, los asistentes repasaron las gestiones y conversaciones mantenidas en las últimas semanas, intercambiaron información sobre la situación actual y debatieron posibles acciones para defender los puestos de trabajo, indicó Arriba Noticias.

La movilización de este miércoles forma parte de las medidas definidas por los trabajadores mientras continúan a la espera de respuestas y definiciones que permitan brindar certezas sobre el futuro laboral de cientos de familias vinculadas al sector avícola.