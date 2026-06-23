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El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto

En Paraná, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) celebró su primera reunión formal con quórum completo.

23 de junio 2026 · 22:21hs
El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto.

El turismo de Entre Ríos conformó de manera oficial el Ente Mixto.

Con la participación del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) celebró su primera reunión formal con quórum completo. El encuentro marcó el inicio institucional de un espacio de gobernanza que integra al Estado, las entidades empresariales, los trabajadores, el sector académico y los profesionales vinculados a la actividad turística.

Se trató de la primera reunión formal del Directorio del Emturer, organismo creado por la Ley N° 11.183 para fortalecer la articulación entre el sector público y privado en la planificación y el desarrollo de la actividad turística provincial.

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El encuentro del turismo en Entre Ríos

Durante su intervención, Colello destacó que la puesta en marcha del Ente representa un cambio de paradigma en la gestión pública impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio. “Es la coronación de una deuda que tenía la provincia desde hace décadas. Hoy contamos con un espacio donde el sector privado y el Estado se sientan a definir estrategias y tomar decisiones”, expresó.

Además, sostuvo que el gobierno busca consolidar “un Estado facilitador” que acompañe a quienes generan empleo y desarrollo, y remarcó que “somos socios en las decisiones y también en los resultados”.

La mesa de conducción estuvo integrada por el presidente del Emturer, Jorge Satto, designado mediante el Decreto N° 121/2026; la vicepresidenta Marcela Santa María, referente del ámbito privado propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial; y el secretario Ejecutivo del organismo, Sebastián Bel.

En la oportunidad se abordaron aspectos vinculados al funcionamiento institucional del Ente, la elaboración de su reglamento interno, los objetivos estratégicos, el plan operativo actualmente en ejecución y la agenda de promoción turística para los próximos meses.

Más expresiones durante el cónclave

Al hacer uso de la palabra, Satto definió la jornada como “el día cero” del organismo y valoró la conformación de un ámbito de gobernanza compartida para la toma de decisiones. “Esto es un antes y un después para el turismo entrerriano. Obtuvimos la herramienta y ahora tenemos un gran desafío por delante. No queremos ganar ninguna discusión; queremos tomar buenas decisiones. Entre Ríos no improvisa en turismo”, afirmó.

Por su parte, Bel presentó los principales ejes de trabajo previstos para el Emturer, entre ellos la planificación federal y participativa de las políticas turísticas junto a las diez microrregiones, el desarrollo de una marca turística provincial, la promoción de inversiones privadas, la creación del Observatorio Económico Turístico, nuevas herramientas de modernización y fiscalización digital, y las acciones vinculadas al desarrollo humano y la sustentabilidad. Asimismo, expuso los lineamientos del Plan Estratégico Operativo 2026 que se encuentra en marcha y que fue ratificado por el Directorio.

En tanto que uno de los puntos de análisis más fuertes se concentró en la disponibilidad de recursos para la proyección y ejecución de políticas públicas de turismo en el marco del esquema de financiamiento establecido por la ley de creación del Ente. El tema quedó abierto y continuará siendo tratado en las próximas convocatorias del directorio.

Conformación del directorio del Emturer

Sector público

Luis Uriona, secretario de Planeamiento e Inversión Pública; Noelia Margarita Zapata, secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor; Fabián Boleas, ministro de Economía y Servicios Públicos; Julián Stopello, secretario de Cultura; Sebastián Uranga, secretario de Deportes; diputado Rubén Rastelli; senadora Gloria Cozzi.

Sector privado

Juan Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET); Victor Rinaldi, vicepresidente primero de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder); Leandro Lapiduz, vicepresidente de la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica (Fehgra); Oscar Basa, presidente de la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agentes de Viajes y Turismo (Aseavyt); José Ricardo Trlín Carelli, secretario General de la Seccional Paraná de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra).

Sector académico y profesional

Matías Colombo por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Adriana Barón por el Colegio de Profesionales del Turismo (Coprotuer).

Turismo Entre Ríos Ente Mixto de Turismo
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