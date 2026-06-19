Nicolás Occhiato habló tras la polémica en Luzu TV: "Como cabeza del canal tuve que tomar decisiones"

El conductor y fundador de Luzu TV se expresó por primera vez al aire luego de la difusión de una noticia falsa sobre Jorge Messi. Aseguró que pidió disculpas a los afectados y defendió las decisiones tomadas por el canal

Nicolás Occhiato se refirió este viernes por primera vez al episodio que generó una fuerte polémica en Luzu TV luego de que durante una emisión de El show del verano se difundiera una información falsa sobre la salud de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi.

Al comienzo de Nadie dice nada, el conductor y fundador del canal de streaming decidió abordar brevemente el tema antes de dar inicio al programa habitual.

Nicolás Occhiato se refirió al error al aire y confirmó que hubo sanciones

"Voy a decir algo cortito de lo que pasó ayer y después vamos a hacer un programa totalmente normal, como siempre", expresó.

Occhiato sostuvo que, en su rol de responsable del medio, debió intervenir tras lo ocurrido. "Uno como cabeza de canal, como cabeza de grupo, tiene que tomar decisiones", señaló. También definió el episodio como un "error humano" y remarcó que la responsabilidad final recae sobre él.

"Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, con esos errores después el responsable del canal soy yo y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal", afirmó.

Aunque evitó brindar detalles sobre las medidas adoptadas, aseguró que la situación fue aclarada con las personas involucradas. "Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo recontra aclarado", indicó en referencia a la familia Messi.

El conductor también cuestionó las versiones y especulaciones que circularon después del episodio. Según planteó, gran parte de la discusión posterior estuvo atravesada por información incorrecta.

"Tanto se habló de fake news y lo único que hubo ayer fue divulgación de más fake news, de un montón de cosas que se dijeron que eran erróneas", manifestó.

Además, negó algunos de los rumores surgidos tras la controversia. "No se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos y todo lo que se dijo también fue mentira", sostuvo.

El jueves, horas después de lo sucedido, Occhiato había publicado un mensaje en sus redes sociales donde expresó su malestar por lo ocurrido. "Lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes", escribió, y calificó el hecho como un "error inadmisible".

Más tarde, el canal difundió un comunicado institucional en el que informó la desvinculación de los responsables involucrados y comunicó que Florencia Peña daría un paso al costado.

La polémica se originó durante una emisión de El show del verano, cuando Peña comentó al aire una información que indicaba erróneamente el fallecimiento de Jorge Messi. Minutos después, integrantes de la producción aclararon que se trataba de una noticia falsa y ofrecieron disculpas.

Posteriormente, la actriz también se expresó en sus redes sociales. "Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.

Peña explicó además que la información le fue transmitida durante la emisión como un dato previamente chequeado por la producción y reconoció su error al comunicarla sin una verificación adicional.