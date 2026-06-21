"Madre Cantora", el tributo a Mercedes Sosa reunirá a más de 80 bailarines

"Madre Cantora" regresa al escenario once años después con una gran producción local de la mano de Verónica de Mondesert, Giovanina Gentile y gran equipo

Hay artistas que permanecen en el tiempo más allá de sus canciones. Sus voces se convierten en refugio, en memoria compartida y en parte de la historia personal de varias generaciones. Mercedes Sosa ocupa ese lugar. A más de 15 años de su fallecimiento, su obra continúa encontrando nuevas formas de llegar al público. Una de ellas volverá a tomar forma en Paraná el jueves 9 de julio, cuando más de 80 artistas suban al escenario del Teatro 3 de Febrero para presentar una nueva edición de “Madre Cantora”, una propuesta de danza inspirada en la vida y el legado de la artista tucumana.

La función comenzará a las 20.30 y marcará el regreso de una obra que tuvo sus primeras presentaciones en 2014 y 2015. Detrás de esta nueva edición están Verónica de Mondesert, responsable de la idea y dirección artística, junto a Laura Ríos y Gimena Bacci en la producción general.

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En diálogo con UNO, De Mondesert recordó que el proyecto nació hace más de una década junto a Laura Ríos, impulsado por la necesidad de rendir homenaje a una figura que excede el ámbito musical.

“La idea surge en 2013 y terminamos concretándola en 2014. Primero la presentamos en La Vieja Usina y luego en el Teatro 3 de Febrero. Siempre hubo algo muy fuerte que nos movilizaba de Mercedes. Por un lado, su dimensión artística y, por otro, la manera en que construyó su carrera desde la humildad y el trabajo colectivo”, explicó.

Para la directora, la historia de Mercedes Sosa sigue siendo profundamente inspiradora. La recuerda como aquella joven tucumana que comenzó a cantar casi a escondidas y terminó convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de América Latina.

“Nosotros hablamos siempre de esa chica humilde que un día se presenta a un concurso de radio con otro nombre para que su mamá no se enterara. A partir de ahí comienza la historia de la gran Mercedes. Pero más allá de todo lo que logró, nunca perdió la humildad y siempre trabajó desde lo colectivo”, señaló.

Esa mirada atraviesa el espectáculo y también explica la magnitud de la producción. Sobre el escenario convivirán integrantes del Ballet Folklórico El Bastión, Compañía de Danza Quimera, el Elenco Estable de la Escuela Municipal de Danza, Expresarte Compañía de Danza Contemporánea, Latir Entrerriano, Las Comadres, Panambí y numerosos bailarines invitados.

Lejos de buscar una única estética, la propuesta reúne diferentes lenguajes, generaciones y formas de entender la danza.

“Lo que nos sostiene por sobre todas las cosas es el trabajo colectivo. Somos más de 80 bailarines y bailarinas llevando adelante esta propuesta. En este contexto sería imposible sostener algo así desde otro lugar”, afirmó De Mondesert.

La figura de Mercedes Sosa ocupa un lugar singular dentro de la cultura argentina y latinoamericana. Su trayectoria estuvo marcada por la capacidad de construir puentes entre artistas de distintos géneros y generaciones.

“Mercedes cantó con quien quiso. Estuvo con músicos del folklore, del rock, de la canción popular, con artistas nacionales e internacionales. Siempre abrió puertas y generó encuentros”, destacó la directora.

Esa idea fue tomada como una de las premisas centrales del espectáculo. No se trata solamente de contar la vida de la cantante, sino de recuperar una práctica que ella sostuvo durante toda su carrera: la construcción colectiva.

Giovanina Gentile, coreógrafa y bailarina que integra la propuesta, destacó que esa dimensión atraviesa cada aspecto de la producción.

“Trabajar a Mercedes ya es muy fuerte. Pero además poder entramarnos, conocernos y compartir este proceso en el contexto actual tiene un valor enorme. Todos entendemos de qué se trata esta propuesta y vamos hacia una misma idea”, expresó.

La construcción de “Madre Cantora” implicó un extenso trabajo de investigación y escucha.

Según explicó De Mondesert, el equipo revisó durante meses grabaciones, discos, registros en vivo y materiales poco conocidos de la artista para construir una dramaturgia que permitiera recorrer distintos momentos de su historia.

“Hubo una gran curaduría. Escuchamos muchísimo material porque no solamente está la discografía oficial. Después de la muerte de Mercedes aparecieron grabaciones, registros y obras que nunca habían tenido circulación. Todo eso formó parte del trabajo”, contó.

A partir de ese proceso, el espectáculo quedó organizado en cuatro momentos que recorren aspectos fundamentales de su vida y de su trayectoria artística.

Las canciones seleccionadas abarcan distintas etapas de su carrera, desde registros de la década del 50 hasta los álbumes Cantora, publicados poco antes de su muerte.

La elección musical también estuvo vinculada a las características de cada elenco participante.

“No es casual qué grupo baila cada canción. Hay una búsqueda específica para cada propuesta. Se fue construyendo en diálogo con los coreógrafos y las compañías, pensando qué podía aportar cada uno desde su lenguaje”, explicó.

La elección del 9 de julio

La fecha coincide con el Día de la Independencia y, además, con el cumpleaños de Mercedes Sosa, dos acontecimientos que suman una carga simbólica especial a la presentación.

“Queríamos que fuera el 9 de julio. Es el cumpleaños de Mercedes y también una fecha muy importante para el país. Nada de eso es azaroso”, sostuvo De Mondesert.

La directora imagina la función como una gran celebración colectiva donde la danza, la música y la memoria dialoguen desde distintos lugares.

Para Gentile, la propuesta tiene además una fuerte capacidad de conmover. “Creo que el público se va a encontrar con una experiencia muy movilizadora. Hay muchas maneras de bailar, muchas poéticas y muchas formas de estar en escena. Todo eso convive dentro de la obra”, señaló.

“Estamos felices de llevar adelante este proyecto y esperamos que el público nos acompañe”, cerraron.