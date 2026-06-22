Repatriaron los restos de Gaspi desde Brasil. 

Los restos del youtuber Gaspar Gaspi Prim Díaz fueron repatriados a la Argentina, una semana después del accidente en Río de Janeiro.

Los restos del youtuber Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el cineasta Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree fueron repatriados a sus respectivos países, una semana después del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro que terminó con sus vidas.

Gaspi y Vignale se encontraban en Brasil de paso rumbo al Mundial 2026, mientras que Oliver Tree desarrollaba actividades vinculadas a su carrera artística en la región. Los tres viajaban en una de las aeronaves involucradas en el trágico siniestro que conmocionó tanto al mundo del entretenimiento como a las redes sociales.

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En el caso del creador de contenido argentino, sus restos arribaron este domingo al país y fueron recibidos por familiares y allegados en medio de un fuerte hermetismo. De acuerdo con medios locales, el traslado se realizó tras completarse los trámites judiciales y consulares correspondientes en Brasil.

La muerte de Gaspi generó una enorme repercusión en la comunidad digital argentina, donde era considerado uno de los influencers más populares de los últimos años.

Desde que se conoció la noticia, cientos de seguidores, colegas y personalidades del streaming lo despidieron a través de redes sociales con mensajes de dolor y reconocimiento a su trayectoria.

Asimismo, trascendió que familiares y amigos trabajan en la organización de una ceremonia íntima para despedir al creador de contenidos, mientras continúan las muestras de afecto por parte de sus seguidores.

Por su parte, los restos de Lucas Vignale y Oliver Tree también fueron trasladados a sus países de origen para que sus seres queridos puedan realizar los respectivos homenajes y despedidas.