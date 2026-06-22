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Jimena Barón alentó a la Selección en Estados Unidos junto a su familia

Jimena Barón viajó a Estados Unidos junto a Matías "Tuma" Palleiro y el pequeño Arturo para seguir de cerca la participación de la Selección Argentina

22 de junio 2026 · 16:34hs
Jimena Barón alentó a la Selección en Estados Unidos junto a su familia

Jimena Barón fue una de las figuras argentinas que acompañó a la Selección nacional en el Mundial 2026. La actriz y cantante viajó a Estados Unidos junto a su pareja, Matías "Tuma" Palleiro, y su hijo Arturo para presenciar el encuentro frente a Austria disputado este lunes en el Dallas Stadium, en Texas.

Jimena Barón viajó al Mundial y celebró la victoria argentina ante Austria

Desde las tribunas, la artista compartió distintos momentos de la experiencia mundialista y se mostró disfrutando de una jornada especial en familia. La presencia de Arturo, el hijo que tuvo junto a Palleiro, se llevó gran parte de la atención.

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La visita coincidió con una nueva alegría para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Argentina se impuso por 2 a 0 ante Austria en el marco de la segunda fecha del Grupo J y sumó tres puntos importantes en su camino dentro de la Copa del Mundo.

La victoria permitió a la Albiceleste continuar con paso firme en la fase de grupos.

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Jimena Barón Selección Argentina Mundial
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