Lionel Messi cumple 39: la vigencia del crack que destruye récords

El capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, atraviesa por decimotercera vez la fecha en una concentración con la Albiceleste. Feliz cumple!

En los últimos días, Ronaldo Nazario lanzó en modo de una broma una frase muy contundente: “Yo, a la edad de Lionel Messi, hacía cuatro años que estaba retirado y pesaba 120 kilos”. No es un chiste: Lionel Messi cumple 39 años y su vigencia es plena.

Y lo es porque sigue rompiendo récords y desafía a los más jóvenes; pero también porque su incidencia en el juego es trascendental aun cuando no toca la pelota. Como lo describió Zinedine Zidane, luego de que el crack argentino vapuleara a su hijo con un hat-trick ante Argelia:

“Como padre estás viendo a tu hijo intentar competir contra algo que parece imposible de detener. Lo de Leo Messi ya no es fútbol normal: es un jugador que opera a un nivel en el que todo lo que toca, se vuelve decisivo. Porque cada toque, cada movimiento, cada decisión, se convierte en un problema para el rival”.

Del mismo modo se manifestó Zlatan Ibrahimovi. “Llevamos años comparándolo con todos, pero ni los grandes que lo precedieron igualan su trayectoria. Pelé, Maradona, Cruyff o quien sea fueron brillantes, pero las cifras, la longevidad y los trofeos de Messi lo sitúan en una categoría propia”, dijo el sueco después del partido contra Austria.

Lionel Messi cumple 39: los números que lo ponen en la cima

Nacido el 24 de junio de 1987 en la ciudad d eRosario, Leo Messi es el argentino con más mundiales jugados: seis (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Un récord que se amplía, en realidad, ya que lo alcanzó en Qatar, que fue su quinta copa del mundo, con la que superó a Diego Maradona y a Javier Mascherano, que tenían cuatro. A esa línea se sumó Di María en 2022 y ahora Nicolás Otamendi.

Claro que no es solo el argentino que más mundiales jugó, sino que es uno de los tres futbolistas con más copas del mundo disputadas en la historia, escalón que comparte con Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa. Aunque en partidos disputados los supera a ambos, siendo Leo el que más jugó hasta la segunda fecha de este Mundial 2026 con 28 encuentros.

También con respecto a ser el capitán de la Selección, Messi ya tiene 21 partidos llevando la cinta y amplía su liderazgo en la tabla sobre otros dos capitanes históricos, los que igual que Leo levantaron la Copa del Mundo: Diego Maradona (16) y Daniel Passarella (12).

En el rubro goles, es el máximo anotador argentino en las copas del mundo, con 18 gritos, dejando cada vez más lejos en el segundo lugar a Gabriel Batistuta, que tiene “apenas” 10 goles en tres mundiales.

Acá aparece un récord que a Messi le queda por alcanzar o vencer en las estadísticas vernáculas: ser el argentino que más goles hizo en un solo Mundial. Por ahora, ese logro es de Guillermo Stábile, el delantero goleador del Mundial de 1930, con ocho, todos en ese torneo.

Y a nivel global, con los 18 goles que lleva hasta el momento, superó la marca de Miroslav Klose (16) y está defendiendo esa posición del acecho de Kylian Mbappe, que entre Rusia 2018, Qatar 2022 y lo va jugado de este 2026, tiene 16 goles. Le queda, eso sí, ver si puede llegar a los 13 que convirtió Just Fontaine en el Mundial de Suecia 1958.

Lionel Messi cumple 39: la vigencia del crack que desafía a los más jóvenes

La lucha por ser el máximo goleador en la historia de los mundiales promete ser un capítulo especial entre Messi y Kylian Mbappé de acá hasta que Argentina o Francia terminen su participación (si ambos llegan a semifinales, se asegurarán los ocho partidos).

Pero los números son fríos hasta que los matices le dan calidez, y es ahí donde Lionel deslumbra tanto como cuando gambeteaba en velocidad y no lo podían parar. Porque con 39 es obvio que su físico es distinto al que era antes y, naturalmente, a la mayoría de sus rivales: los que tiene del otro lado del campo o los que juegan con otra camiseta, como Mbappé, y le compiten por un objetivo.