Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Un peligroso episodio se registró en la tarde de este lunes en la ciudad de Concordia con cuantiosos daños y al menos dos personas lesionadas.

Un peligroso episodio se registró en la tarde de este lunes en Concordia con cuantiosos daños y al menos dos personas lesionadas. El hombre, de 47 años, circulaba sobre una máquina vial por calle Presidente Illia en sentido oeste-este cuando, en la zona del barrio El Silencio, impactó contra dos camionetas.

Posteriormente continuó su marcha por Presidente Illia y tomó Paula Albarracín de Sarmiento, donde colisionó contra otros vehículos estacionados: un Fiat Siena, un Chevrolet Sonic, un Renault Laguna, un Toyota Corolla y una Chevrolet S-10.

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Finalmente, el conductor ingresó por Gregoria Pérez, donde vecinos de la zona lograron detener la marcha de la maquinaria y hacerlo descender. Allí fue reducido hasta la llegada del personal policial, que procedió a su detención.

Como consecuencia del siniestro, dos hombres que viajaban en el Fiat Siena resultaron lesionados y debieron ser asistidos por personal del servicio de emergencias 107. Al lugar acudieron dos ambulancias que trasladaron a las víctimas hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat para una mejor evaluación médica.

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Según trascendió, el hombre presentaría signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Por ese motivo, se aguardaba la intervención de personal de Tránsito para la realización del correspondiente test de alcoholemia, informó La Fusta Digital.

Personal policial trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho y evaluar los daños ocasionados. Asimismo, se aguardaban las actuaciones judiciales y los resultados de las pruebas que permitan establecer la situación del conductor.