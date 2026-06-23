Liga Federal: Sionista igualó la serie y forzó un tercer partido

Tras derrotar 72-61 a Rosario Central buscará este martes el pase a la siguiente instancia de la Liga Federal. Quique quedó eliminado.

Sionista hizo valer la localía y se impuso por 72 a 61 ante Rosario Central en el segundo juego de los Playoffs Interzonales de la Liga Federal de Básquet. De esta manera, el Centro Juventud igualó la serie. Este martes buscará el pase a la siguiente instancia en el juego decisivo que se disputará en el estadio Moisés Flesler.

Rosario Central golpeó primero de la mano de Alejo Paoloni, pero la respuesta del local no se hizo esperar. Los arrestos individuales de Arik Levin y Nicolás Guaita fueron importantes para que el dueño de casa se mantuviera a tiro en todo momento, mientras que el propio Paoloni y Franco Fernández encontraron vías de gol para castigar. Cerca del epílogo del cuarto, el elenco paranaense ajustó la defensa y sacó una luz de ventaja (26-23).

Luego del descanso corto, los rosarinos empataron y volvieron a pasar al frente con buenos aportes de Paoloni y Valentino Verdaro. A mediados del período, la figura de Nicolás Guaita comenzó a sobresalir con grandes contribuciones en ambos costados de la cancha. Dante Rewes y Lucas Nieto volvieron a mostrarse firmes en la ofensiva local, lo que permitió aumentar la distancia en el tanteador de cara al entretiempo (48-39).

A la vuelta de los vestuarios, Minzer y Paoloni tomaron protagonismo en el Canalla y lograron descontar. Sin embargo, la dupla Rewes-González fue contundente en sus intervenciones y Sionista sacó una máxima de 13 unidades. Baratti, Fernández y Martoccia llegaron al gol para limar diferencias en el electrónico, pero Nicolás Guaita puso cifras definitivas al tercer cuarto (61-51).

El último segmento estuvo cargado de imprecisiones y el juego se tornó muy físico. El marcador se movió poco para ambos equipos; Nieto, Rewes y Guaita no fallaron desde la línea de libres y terminaron de inclinar el resultado para que Sionista estirara la definición a un tercer partido.

Quique se despidió en Rosario

Quique cerró su primera participación en la Liga Federal de Básquet. El Decano se despidió al perder 112 a 63 ante Temperley de Rosario, en condición de visitante, en el segundo punto de los playoffs interzonales de la Conferencia Litoral.

En el estadio Morosano, el conjunto rosarino dominó de principio a fin, construyó diferencias en cada período y cerró la serie ante su gente con una de sus producciones ofensivas más destacadas de la temporada.

Nicolás Boixader fue la gran figura de la noche con un doble-doble de 26 puntos y 14 rebotes, mientras que Theo Fernández se destacó en la visita con 25 unidades.

Desde el salto inicial, el Negro mostró una intensidad muy alta en ambos costados de la cancha. Con una defensa agresiva y mucha efectividad en transición, logró tomar rápidamente el control del partido. El equipo rosarino encontró gol desde distintas manos y castigó cada desajuste defensivo de su rival para cerrar el primer cuarto arriba por 31 a 22.

En el segundo período, Temperley elevó todavía más su nivel. El conjunto dirigido por Mariano Junco ajustó defensivamente, cerró los caminos hacia el aro y comenzó a correr la cancha con mayor fluidez. Quique encontró cada vez más dificultades para generar situaciones cómodas de ataque y la diferencia se amplió de manera considerable. Con un parcial de 27 a 11, el local se fue al descanso largo con una ventaja de 58 a 33 y con el encuentro claramente encaminado.

Lejos de bajar la intensidad tras el entretiempo, Temperley sostuvo el ritmo de juego y mostró su mejor versión ofensiva en el tercer cuarto. Con circulación de balón, buen criterio en la toma de decisiones y una gran eficacia cerca del aro y desde el perímetro, el conjunto rosarino terminó de quebrar definitivamente el partido. El parcial de 32 a 15 reflejó el dominio absoluto del dueño de casa, que ingresó al último segmento con una amplia diferencia en el marcador.

Los diez minutos finales sirvieron para ratificar la superioridad de Temperley. El equipo continuó jugando con seriedad, mantuvo la intensidad defensiva y siguió encontrando respuestas ofensivas en distintos jugadores para administrar la ventaja y cerrar la noche con un contundente 112 a 63.