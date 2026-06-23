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La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

La Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026 ya tiene calendario confirmado: comenzará el 7 de agosto y reunirá a equipos de toda Entre Ríos.

23 de junio 2026 · 21:29hs
Los representantes de los equipos que participarán de la próxima Liga Provincial.

Prensa FBER

Los representantes de los equipos que participarán de la próxima Liga Provincial.

La Federación de Básquetbol de Entre Ríos (FBER) confirmó oficialmente el cronograma de trabajo y las fechas principales de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026, competencia que reunirá a equipos de distintos puntos de la provincia y que dará comienzo el viernes 7 de agosto.

En el marco de la organización del certamen, la entidad provincial informó que el sistema GES SiReDi ya se encuentra habilitado para la inscripción de los clubes participantes y la carga de componentes correspondientes a cada institución.

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Asimismo, se estableció que el sábado 18 de julio se llevará adelante la reunión de clubes participantes, la cual se desarrollará desde las 10, en la ciudad de Villaguay. Durante el encuentro se abordarán aspectos organizativos, reglamentarios y deportivos vinculados al desarrollo de la competencia.

Entre las fechas administrativas definidas por la Federación se destaca el cierre de inscripción de equipos, previsto para el 21 de julio, mientras que el 26 de julio vencerá el plazo para la carga definitiva de componentes y confección de planteles.

Cabe recordar que la pasada temporada contó con la participación de 32 clubes, un récord en la historia de la competición. El campeón fue el Club Deportivo Ferrocarril de la localidad de San Salvador después de vencer a Urquiza de Santa Elena en la definición.

Conformación de planteles para la Liga Provincial de Clubes

La FBER también dio a conocer los criterios reglamentarios para la conformación de las listas de buena fe y planillas de juego de la temporada 2026.

En cada partido, la planilla digital podrá incluir un máximo de doce (12) jugadores. De ese total, hasta siete (7) podrán ser jugadores mayores de 21 años, es decir nacidos en 2004 o años anteriores. Los lugares restantes deberán ser ocupados por jugadores juveniles comprendidos entre las categorías 2005 y 2011.

Por otra parte, cada institución podrá presentar una Lista de Buena Fe integrada por un máximo de veinticinco (25) jugadores durante la competencia.

En las próximas semanas se conocerán los clubes participantes y el formato definitivo de competencia para una temporada que volverá a reunir a las principales instituciones del básquet entrerriano en busca de la corona provincial.

Liga Provincial FBER Ferrocarril Básquet
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