El mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi tras la victoria de Argentina ante Austria

Tras la victoria argentina en Texas, Antonela Roccuzzo publicó una foto familiar desde la tribuna y acompañó la imagen con un mensaje dedicado al capitán albiceleste

La Selección Argentina dio un nuevo paso en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 al vencer este lunes 22 por 2 a 0 a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Como ocurre en cada presentación del equipo nacional, una de las presencias que no pasó desapercibida fue la de Antonela Roccuzzo , quien siguió el encuentro desde las tribunas junto a sus hijos.

Después del partido, la esposa de Lionel Messi compartió en sus redes sociales una imagen familiar tomada dentro del estadio. En la fotografía aparece junto a Thiago, Mateo y Ciro, todos con la camiseta de la Selección Argentina, mientras posan con el campo de juego de fondo.

"Con vos siempre": el mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi tras la victoria ante Argelia

La publicación estuvo acompañada por un mensaje dedicado al capitán argentino que rápidamente generó repercusión entre los seguidores del futbolista. "Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez", escribió Antonela, junto a un corazón blanco y la bandera argentina. Luego agregó: "Te amo".

La imagen cosechó millones de reacciones en pocas horas y volvió a mostrar el acompañamiento permanente de la familia de Messi en cada compromiso importante de la Selección.

Desde el inicio del Mundial, Antonela Roccuzzo ha estado presente en los partidos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. En esta oportunidad asistió al AT&T Stadium de Arlington, uno de los escenarios más importantes del torneo, donde Argentina consiguió una victoria clave para continuar su camino en la competencia.