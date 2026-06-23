Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Las entrerrianas Melany Detzel y María Eugenia Martínez formarán parte de la Selección Femenina de Voley que competirá en Perú.

María Eugenia Martínez formará parte del plantel de Las Panteras que competirá en la Copa Latina

Las voleibolistas entrerrianas Melany Detzel y María Eugenia Martínez integran la nómina de la selección argentina femenina que participará de la Copa Latina de Vóley 2026, certamen que se desarrollará del 27 al 29 de junio en Lima, Perú.

La presencia de Detzel y Martínez vuelve a poner en primer plano al vóley entrerriano, que continúa aportando jugadoras a los seleccionados nacionales y mantiene una importante presencia en las principales competencias internacionales.

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El torneo, que se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de la capital peruana, reunirá a cuatro equipos y servirá como preparación para la próxima Copa Sudamericana, competencia que reemplazó a la tradicional Copa América de Vóley.

Entre las convocadas por el cuerpo técnico de Las Panteras aparecen dos representantes de Entre Ríos. Se trata de la armadora Melany Detzel, oriunda de Aldea Spatzenkutter, y María Eugenia Martínez, nacida en Diamante, quienes buscarán aportar su experiencia y consolidarse dentro del seleccionado nacional.

Además de Argentina, participarán del cuadrangular el seleccionado de Venezuela y dos combinados locales: Perú Mundialista y Perú Olímpico.

El debut albiceleste será el sábado 27 de junio, desde las 19, frente a Venezuela. Luego, el domingo a la misma hora, se medirá ante Perú Mundialista, mientras que cerrará su participación el lunes desde las 20 frente a Perú Olímpico.

El plantel de Las Panteras

La delegación argentina estará integrada por Elena Guerrico, Melany Detzel, Julieta Rueli, Anahí Tosi, Dalma Pérez, Milena Margaria, María Aguilar Toranza, Mora Pampin, Micaela Cabrera, Julieta Medina Sarmiento, Martina Da Dalt, Avril García, María Eugenia Martínez y Victoria Caballero.