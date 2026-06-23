Uno Entre Rios | Ovación | Entrerrianas

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Las entrerrianas Melany Detzel y María Eugenia Martínez formarán parte de la Selección Femenina de Voley que competirá en Perú.

23 de junio 2026 · 13:27hs
María Eugenia Martínez formará parte del plantel de Las Panteras que competirá en la Copa Latina

María Eugenia Martínez formará parte del plantel de Las Panteras que competirá en la Copa Latina

Las voleibolistas entrerrianas Melany Detzel y María Eugenia Martínez integran la nómina de la selección argentina femenina que participará de la Copa Latina de Vóley 2026, certamen que se desarrollará del 27 al 29 de junio en Lima, Perú.

La presencia de Detzel y Martínez vuelve a poner en primer plano al vóley entrerriano, que continúa aportando jugadoras a los seleccionados nacionales y mantiene una importante presencia en las principales competencias internacionales.

Jorge Luis Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra. A cuatro décadas de su muerte, su relación con Entre Ríos permanece en la memoria cultural

Jorge Luis Borges y Entre Ríos: una relación marcada por la historia familiar

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria.

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

El torneo, que se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de la capital peruana, reunirá a cuatro equipos y servirá como preparación para la próxima Copa Sudamericana, competencia que reemplazó a la tradicional Copa América de Vóley.

Entre las convocadas por el cuerpo técnico de Las Panteras aparecen dos representantes de Entre Ríos. Se trata de la armadora Melany Detzel, oriunda de Aldea Spatzenkutter, y María Eugenia Martínez, nacida en Diamante, quienes buscarán aportar su experiencia y consolidarse dentro del seleccionado nacional.

Además de Argentina, participarán del cuadrangular el seleccionado de Venezuela y dos combinados locales: Perú Mundialista y Perú Olímpico.

El debut albiceleste será el sábado 27 de junio, desde las 19, frente a Venezuela. Luego, el domingo a la misma hora, se medirá ante Perú Mundialista, mientras que cerrará su participación el lunes desde las 20 frente a Perú Olímpico.

El plantel de Las Panteras

La delegación argentina estará integrada por Elena Guerrico, Melany Detzel, Julieta Rueli, Anahí Tosi, Dalma Pérez, Milena Margaria, María Aguilar Toranza, Mora Pampin, Micaela Cabrera, Julieta Medina Sarmiento, Martina Da Dalt, Avril García, María Eugenia Martínez y Victoria Caballero.

Entrerrianas Copa Latina Las Panteras
Noticias relacionadas
¿cuando volvera a jugar patronato por la primera nacional?

¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

adrian viso le dio una medalla internacional a entre rios en el iberoamericano u20

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

El Portugal de Cristiano juega por la segunda fecha.

Portugal busca reaccionar ante Uzbekistán tras un debut decepcionante

apb: talleres se quedo con el primer punto de semifinales

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

Ver comentarios

Lo último

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

Ultimo Momento
Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la intalacion de la planta asfáltica

Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la intalacion de la planta asfáltica

Policiales
Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Concordia: conductor ebrio destrozó varios autos e hirió a dos personas con una máquina vial

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Encontraron con vida al paranaense que era buscado tras abandonar su auto en la Ruta 168

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Santa Elena: detenido por un violento episodio de violencia de género

Ovación
Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Dos entrerrianas fueron convocadas a Las Panteras para disputar la Copa Latina

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

Adrián Viso le dio una medalla internacional a Entre Ríos en el Iberoamericano U20

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

La Peña de Boca de Concepción del Uruguay recibió una Medalla de Oro por su labor solidaria

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

APB: Talleres se quedó con el primer punto de semifinales

Mariano Werner disconforme en comparación con los Chevrolet

Mariano Werner disconforme en comparación con los Chevrolet

La provincia
Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

Paraná celebró el Día Internacional del Yoga con una convocatoria récord

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

El operativo de castraciones llega a más barrios de Paraná

Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la intalacion de la planta asfáltica

Villaguay: se firmó el decreto que adjudica la intalacion de la planta asfáltica

La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

La Justicia define si homologa el juicio abreviado para el exadministrador acusado de desviar fondos escolares

Hospital Paranacito sumó equipo de diagnóstico por imágenes

Hospital Paranacito sumó equipo de diagnóstico por imágenes

Dejanos tu comentario