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La Región Centro fortalece la integración energética

La Provincia participó de la jornada de trabajo de la Región Centro, realizada en Rosario y organizada por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

23 de junio 2026 · 19:21hs
En Rosario

En Rosario, la Región Centro fortalece la integración energética.

La provincia de Entre Ríos participó de una jornada de trabajo de la Región Centro, realizada en Rosario y organizada por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE). El encuentro se llevó adelante con el objetivo de avanzar en una agenda común entre las distribuidoras eléctricas de la región.

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La reunión de la Región Centro en Rosario

En representación del gobierno provincial estuvo el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, junto a autoridades de Santa Fe y Córdoba.

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El funcionario destacó que “la integración energética también es integración regional”. Y remarcó: “Estos encuentros permiten fortalecer el trabajo conjunto entre las provincias, compartir experiencias de gestión y analizar los desafíos que plantea una realidad energética en constante transformación”.

Durante la reunión se abordaron aspectos operativos, administrativos y comerciales, junto a temas estratégicos como la generación distribuida, la electromovilidad, las nuevas tecnologías y las energías alternativas.

Asimismo, Benedetti sostuvo: “La energía se ha convertido en uno de los factores centrales para el desarrollo productivo, la competitividad y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por eso resulta fundamental consolidar espacios de cooperación que nos permitan construir respuestas comunes para los desafíos del presente y del futuro”.

En esa línea, afirmó que “la Región Centro sigue demostrando que la articulación entre provincias es una herramienta clave para impulsar el crecimiento, la inversión y el desarrollo de nuestras comunidades”.

Y agregó: “Cuando las provincias trabajan juntas, el federalismo deja de ser un discurso y se transforma en una herramienta concreta para el desarrollo”.

Del encuentro también participaron el secretario de Energía, Jorge Tarchini; y por Enersa, su presidente, Uriel Brupbacher; y el gerente de Relaciones Institucionales, Pablo Martene, en un espacio de trabajo junto a EPE Santa Fe y EPEC Córdoba para fortalecer la cooperación y la planificación energética regional.

La actividad se desarrolló en el Salón Amarras de La Fluvial y formó parte de una agenda orientada a consolidar la integración entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con eje en la energía como motor del desarrollo productivo y social.

Región Centro Integración
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