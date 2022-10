Wanda Nara destrozó a una participante de GH por comentarios homofóbicos

LEER MÁS: María Laura Álvarez vive en Paraná y es una de las participantes de la casa de Gran Hermano

Asimismo, Wanda indicó que Gran Hermano "es la vida misma". "Desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de pensamientos errados. Gracias Telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación".

Finalmente, le dedicó un mensaje directo a la participante: "Es la vida misma la que te cruzará con un amigo o hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y el pensamiento", cerró.

Comentarios repudiables

La joven está siendo blanco de repudio en las redes sociales por sus dichos en su video presentación del conocido reality. "Me gustan los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da como asquito. Rari, para analizar", indicó la participante.

Embed

Además, muchos usuarios sacaron a relucir un pasado polémico: denunciaron que Martina es profesora de educación física y que, en más de una ocasión, fue denunciada por discriminación hacia sus estudiantes menores de edad.

"Esta tipa fue profesora de mi hermana menor (13 años), la mina es una maltratadora: puteaba a los chicos, les decía que eran downs, unos inútiles, etcétera. Muchos volvían llorando a sus casas Los padres se quejaron con las autoridades correspondientes y nunca hicieron nada, ignoraron el problema y quedó todo en la nada", denunció un usuario.

Incluso, a través de Facebook, la madre de una presunta ex-alumna de Martina también contó su experiencia y manifestó su disgusto: "Ojalá muestres lo que sos enseguida, una mala mina, alguien que trata a los chicos de autistas por no poder pasar una pelota", denunció la mujer, llamada Erica. También resaltó que la institución no hizo nada por ser hija de una amiga cercana a la dueña del colegio.