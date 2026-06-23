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Invierno: la Municipalidad de Paraná asiste a las personas en situación de calle

Ante la llegada del invierno, la Municipalidad de Paraná reforzó las acciones para asistir a las personas en situación de calle.

23 de junio 2026 · 21:59hs
Frente a la llegada del invierno

Frente a la llegada del invierno, la Municipalidad de Paraná asiste a las personas en situación de calle. 

Frente a la llegada del frío a la región, la Municipalidad de Paraná reforzó las acciones para asistir a las personas en situación de calle. Las tareas incluyen guardias activas para asistencia y refugios.

Además, desde la comuna se realiza acompañamiento integral respetando la dignidad de cada persona, con previsión. Se asiste a personas en el dispositivo nocturno ubicado en Protección Civil (Carbó 945).

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El invierno y las medidas de la Municipalidad de Paraná

Las acciones implican atención inmediata, articulación con los distintos dispositivos para su abordaje, distribución de recursos y búsqueda de respuestas sostenibles. Con la llegada de las bajas temperaturas, se reforzaron las acciones y se distribuyeron frazadas confeccionadas en el taller textil municipal, tarea llevada adelante mediante un trabajo en red.

La comuna cuenta con el dispositivo nocturno temporario para personas en situación de calle, ubicado en la sede de Defensa Civil (Carbó 945), que cuenta con 20 plazas. En el espacio las personas duermen, se asean, desayunan y meriendan.

Quienes no estén alojados, pueden acercarse para acceder al desayuno de 7 a 8 y la merienda de 16 a 17.

Para tener en cuenta

El Refugio Municipal de Belgrano 587 cuenta con cuatro comidas diarias y acompañamiento integral. Las personas en situación de calle que no consigan cupo para dormir pueden acercarse a desayunar, almorzar, merendar o cenar —previa consulta para confirmar la disponibilidad de raciones— y utilizar las instalaciones de higiene para asearse.

La Residencia Madre Teresa de Calcuta, ubicada en Av. Don Bosco 1724, está destinada al alojamiento de personas adultas mayores, que reciben atención integral, incluyendo las comidas diarias.

Invierno Municipalidad de Paraná Personas en situación de calle
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