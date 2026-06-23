Entre Ríos registró un aumento de casi 39% en casos de tuberculosis.

La tuberculosis volvió a ubicarse entre las principales preocupaciones sanitarias del país y Entre Ríos aparece entre las jurisdicciones donde más creció.

La tuberculosis volvió a ubicarse entre las principales preocupaciones sanitarias del país y Entre Ríos aparece entre las jurisdicciones donde más creció la cantidad de casos notificados durante el último año. De acuerdo con el más reciente Boletín Epidemiológico Nacional, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y al cual accedió UNO, la provincia registró un incremento del 38,8% en las notificaciones acumuladas hasta la semana 23 de 2026 en comparación con el mismo período de 2025.

En términos absolutos, Entre Ríos sumó 33 casos más que el año anterior, ubicándose entre las cinco provincias con mayor aumento de casos en todo el país. El dato la coloca detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y por encima de Mendoza, en un escenario nacional marcado por una tendencia sostenida de crecimiento de la enfermedad tras el descenso registrado durante la pandemia de Covid-19.

El informe oficial muestra que el aumento de casos no fue homogéneo en todo el territorio argentino. Las mayores subas se concentraron en las regiones Centro, Nordeste Argentino (NEA) y Cuyo. La región Centro, integrada por Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, fue la que más contribuyó al incremento nacional, con 264 casos adicionales respecto de 2025.

Dentro de ese contexto, Entre Ríos se destacó por registrar uno de los mayores incrementos porcentuales del país. Sólo fue superada por Misiones, que mostró un aumento del 44,9%, y Mendoza, con un crecimiento del 42,6%. También presentaron aumentos significativos Santiago del Estero y Santa Fe.

Un desafío sanitario

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer otros órganos. Se transmite de persona a persona a través del aire cuando una persona enferma tose, habla o estornuda.

Pese a que cuenta con tratamiento efectivo y gratuito dentro del sistema de salud, continúa representando un importante problema de salud pública, especialmente en contextos donde persisten condiciones sociales y sanitarias que favorecen la transmisión, como el hacinamiento, las dificultades de acceso a los servicios de salud y la vulnerabilidad socioeconómica.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el incremento observado en los últimos años responde a una combinación de factores. Por un lado, la persistencia de determinantes sociales que facilitan la circulación de la enfermedad y, por otro, la recuperación de las actividades de búsqueda, diagnóstico y notificación de casos que se habían visto afectadas durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

El panorama nacional

El Boletín Epidemiológico señala que la tasa acumulada nacional de tuberculosis alcanzó los 13,95 casos por cada 100.000 habitantes durante 2026. Las tasas más elevadas se registraron en Salta, Buenos Aires, Jujuy, Formosa, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, el documento destaca que Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentran aproximadamente dos tercios de los casos del país, aunque existen importantes diferencias territoriales. Mientras algunas jurisdicciones reúnen la mayor cantidad absoluta de pacientes, otras presentan tasas más elevadas en relación con su población.

En cuanto al perfil epidemiológico, la enfermedad continúa afectando principalmente a los varones y a los adultos jóvenes, una característica que se mantiene estable respecto de años anteriores.

Tratamientos

El informe también analiza la evolución de los tratamientos. Entre los casos notificados durante 2024, el resultado más frecuente fue el éxito terapéutico, alcanzando el 53,3% del total. Sin embargo, los especialistas advierten sobre otros indicadores que continúan generando preocupación. Un 16% de los pacientes perdió seguimiento durante el tratamiento, mientras que el 7,5% falleció y un 6,8% no contaba con información registrada sobre el resultado final de la terapia.

Para los casos notificados durante 2025, la situación todavía es preliminar porque muchos pacientes continúan en tratamiento. No obstante, el Ministerio remarca que casi un 9% de los registros aún carecen de información sobre la evolución clínica, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de seguimiento y registro.