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Dos personas debieron ser asistidas tras incendio de vivienda

Tras la convulsión de un hombre se habría originado una acción accidental terminó en un incendio en una vivienda de Concordia.

22 de junio 2026 · 18:40hs
Dos personas debieron ser asistidas por personal de salud tras el incendio de su vivienda.

Dos personas debieron ser asistidas por personal de salud tras el incendio de su vivienda.

Un incendio en una vivienda de Concordia movilizó este lunes por la mañana a dos dotaciones de bomberos voluntarios y dejó como saldo importantes daños materiales, además de la asistencia médica a dos personas que debieron ser hospitalizadas.

Incendio de vivienda.

Incendio de vivienda.

El hecho se registró pasadas las 9.30, cuando trabajaron en forma conjunta Bomberos Voluntarios y personal de Bomberos Zapadores de la ciudad en una casa de material de aproximadamente 10 por 4 metros, compuesta por tres habitaciones, cocina-comedor y baño, la cual resultó afectada en su totalidad por el fuego.

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Según el reporte de la guardia, el siniestro se habría originado en un contexto doméstico cuando un hombre de 30 años habría sufrido una convulsión, lo que derivó en una situación accidental: al parecer, habría arrojado una frazada sobre una estufa de cuarzo, lo que habría iniciado el foco ígneo dentro del inmueble.

La emergencia en medio del incendio

En medio de la emergencia, cuando una mujer de 54 años intentó asistirlo, fue mordida por un perro, lo que sumó una situación adicional de riesgo en el lugar. Posteriormente, vecinos de la zona colaboraron en el auxilio de las personas afectadas y lograron retirarlas del lugar antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia desde el barrio Constitución al Hospital Masvernat, donde recibieron atención médica. De acuerdo a lo informado, afortunadamente ambos pacientes se encuentran fuera de peligro.

Las pérdidas materiales en la vivienda fueron totales debido a la rápida propagación del fuego, mientras que los bomberos lograron controlar la situación y evitar que las llamas se extendieran a propiedades lindantes.

viviendas Incendio Concordia
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