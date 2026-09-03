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Gladys, la Bomba Tucumana, recordó a su gran amor: "Luciano fue el amor de mi vida"

Gladys habló entre lágrimas de Luciano Ojeda, su pareja durante 38 años, quien murió en 2025 tras luchar durante casi cuatro años contra una enfermedad.

3 de septiembre 2026 · 16:48hs
Gladys

Gladys, la Bomba Tucumana, recordó a su gran amor: "Luciano fue el amor de mi vida".

Gladys, la Bomba Tucumana, fue invitada como panelista a La Mañana de Moria y protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa al recordar a Luciano Ojeda, su compañero durante 38 años, quien falleció en 2025 luego de atravesar una larga enfermedad.

Consultada por Gustavo Méndez sobre el gran amor de su vida, la cantante se quebró y habló con profunda emoción sobre la relación que mantuvo con Luciano y el lugar que ocupó en su vida.

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“Me enamoré por primera vez a los 57 años”

Entre lágrimas, Gladys aseguró que Luciano fue una persona fundamental para ella y reveló que junto a él experimentó por primera vez una relación en la que se sintió plenamente amada.

“Luciano fue el amor de mi vida. Me enamoré por primera vez a los 57 años. Tengo acá puesta su alianza. Con él me sentí mujer, plena, amada”, expresó la artista.

En ese sentido, recordó la intimidad de la relación y todo lo que pudo compartir con su pareja: “Disfruté de todo: el sexo, la compañía, la pareja… nunca antes me había pasado eso”.

Cuando Méndez le preguntó por el papel que Luciano había tenido en su vida, Gladys no pudo contener las lágrimas y reconoció que todavía le resulta difícil hablar sobre él.

“Perdón, no puedo hablar mucho de él”, manifestó.

“Para mí es como si hubiera sido ayer”

La cantante también reflexionó sobre el paso del tiempo y confesó que la ausencia de Luciano continúa siendo muy dolorosa.

“Pasa el tiempo y para mí es como si hubiera sido ayer”, afirmó.

Luego intentó encontrarle un sentido al encuentro que tuvo con quien consideró el amor de su vida. “No sé para qué la vida lo puso en mi camino. Supongo que para que sea feliz, para que aprendiera a amar de verdad, para sentirme plena”, sostuvo.

Y agregó: “Para ser Gladys, yo misma, cuidada y amada”.

Una enfermedad que atravesaron juntos

Gladys también se refirió al momento en que conoció a Luciano y a la enfermedad que finalmente terminó con su vida. Con evidente dolor, recordó que era muy joven cuando murió.

“Cuando murió tenía solo 38 años, era muy joven. Luchó casi cuatro años contra esa enfermedad de mierda”, expresó.

La cantante contó que sabía de su enfermedad desde el comienzo de la relación, pero decidió permanecer a su lado por el amor que sentía.

“Desgraciadamente cuando lo conocí él ya estaba enfermo. Yo decidí quedarme con él porque lo amaba”, relató.

Finalmente, Gladys dejó una declaración que resumió la importancia que Luciano tuvo y continúa teniendo en su vida: “Lo amaba y lo amo, lo voy a amar hasta el último día que tenga en este mundo. Es el amor de mi vida”.

Gladys La Bomba Tucumana Amor Enfermedad
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