El inesperado relato en Otro día perdido, cuando Brenda Gandini recordó que se había infiltrado en una fiesta de Lopilato junto al elenco de Floricienta.

Brenda Gandini sorprendió a Luisana Lopilato al revelar cómo se conocieron: "Me colé a tu cumpleaños".

Un momento inesperado se vivió el martes en Otro día perdido, el programa de El Trece conducido por Mario Pergolini, durante el encuentro entre las actrices Brenda Gandini y Luisana Lopilato.

La situación comenzó cuando Gandini anticipó que tenía una anécdota relacionada con su colega. “Yo tengo una anécdota. Cuando esté, la cuento, a ver si se acuerda ella”, comentó, mientras Luisana escuchaba lo que ocurría detrás de cámaras.

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“Yo la conocí por una situación... No es nada malo. Ella me la devolvió a mí igual”, agregó Gandini, sin revelar inicialmente de qué se trataba.

La anécdota que sorprendió a Lopilato

Ante el misterio, Lopilato intervino y le preguntó directamente a Pergolini: “¿Qué hice, Mario? No me metas en lío. Yo la conozco a ella, pero ¿qué hice? ¿Hice algo malo?”.

Fue entonces cuando Gandini reveló el episodio que había quedado guardado en su memoria: “Me colé a tu cumpleaños, ¿te acordás?”.

La respuesta de Lopilato fue contundente: no recordaba aquella situación. Gandini, entonces, explicó que había decidido asistir a la fiesta porque se trataba de un evento al que concurrían varios integrantes del elenco de Floricienta.

“Era un fiestón. Yo estaba con los de Floricienta, que iban. Era colarte a un cumpleaños que no conocías. Fue espectacular la fiesta”, recordó la actriz entre risas.

Una invitación como devolución

La historia tuvo una segunda parte al año siguiente. Gandini contó que, después de aquella particular forma de conocerse, decidió invitar a Lopilato a su propio cumpleaños.

“Al año siguiente, yo le dije que venga a mi cumpleaños, y vino”, relató.

Así, la anécdota que había comenzado con una incursión inesperada en una fiesta terminó convirtiéndose en una invitación formal y en el recuerdo de un curioso primer encuentro entre dos reconocidas actrices argentinas.