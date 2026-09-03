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Allanaron dos viviendas en Paraná tras el engaño a una vecina de Diamante

La víctima fue engañada mediante un llamado telefónico y entregó joyas a un desconocido. La Policía secuestró una moto y otros elementos de interés para la investigación.

3 de septiembre 2026 · 14:19hs
Allanaron dos viviendas en Paraná tras el engaño a una vecina de Diamante

Una vecina de Diamante fue víctima de un engaño telefónico bajo la modalidad de estafa que derivó en una investigación policial en Paraná. El hecho, denunciado días atrás por la damnificada, motivó una serie de procedimientos conjuntos entre las fuerzas de seguridad de ambas localidades bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.

Según supo UNO, la maniobra delictiva se inició cuando la mujer recibió un llamado telefónico sospechoso. Mediante argumentos que aún no fueron detallados de manera oficial, los delincuentes lograron que la víctima entregara de forma voluntaria joyas de su propiedad a una persona totalmente desconocida que se presentó en su domicilio.

El imputado debía pagar 360 mil pesos a favor del merendero Grillito Verde.

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Investigación e inteligencia en Paraná

La denuncia de la víctima activó de inmediato las tareas de la División Investigaciones de Diamante. Mediante diversas técnicas investigativas y tareas de inteligencia criminal, los agentes lograron rastrear los indicios de la maniobra, orientando la pesquisa directamente hacia personas radicadas en la capital provincial.

Con los elementos probatorios reunidos presentados ante la Fiscalía, el Juzgado de Garantías autorizó las correspondientes órdenes de allanamiento y requisa domiciliaria simultáneas en Paraná. Para llevar adelante las medidas, los efectivos diamantinos se trasladaron a la capital entrerriana y trabajaron en conjunto con personal de la División Delitos Económicos.

Procedimientos, secuestro y puntos sin aclarar

Los operativos policiales se concentraron en dos viviendas ubicadas sobre las calles Juramento y Julio Benítez, respectivamente. Durante los allanamientos, las autoridades obtuvieron los siguientes resultados: se logró identificar a un hombre mayor de edad con residencia en el lugar, se confiscó una motocicleta marca Honda vinculada al caso y también se incautaron diversos objetos que serán incorporados a la causa para profundizar el análisis procesal.

Pese al avance de las medidas operativas, el parte emitido por las fuerzas de seguridad mantuvo bajo reserva ciertos aspectos clave para no entorpecer la causa. No se precisó el argumento exacto utilizado para convencer a la víctima, el valor económico estimado de las joyas entregadas ni si dichas piezas pudieron ser recuperadas en el transcurso de las requisas efectuadas en Paraná.

La causa judicial continúa abierta y bajo estricto control de la justicia entrerriana con el fin de determinar las circunstancias de la maniobra y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Alertas y prevención comunitaria

A raíz de este suceso, la Policía de Entre Ríos reiteró a la ciudadanía sus recomendaciones fundamentales para evitar caer en este tipo de fraudes telefónicos: recordaron que ninguna entidad bancaria ni familiar enviará jamás a un desconocido a retirar dinero, joyas u objetos de valor de una vivienda; recomendaron ante cualquier llamada sospechosa o de supuesta urgencia, cortar de inmediato la comunicación y corroborar directamente con los familiares de forma personal antes de realizar cualquier entrega de bienes.

Paraná Diamante Estafa vecina Policía
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