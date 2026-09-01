Miley Cyrus oficializó que saldrá su nuevo disco en septiembre

La cantante Miley Cyrus modificó sus redes sociales y su página oficial para presentarse simplemente como “Miley”. El cambio llegó acompañado por una nueva estética en rojo y negro y una serie de misteriosos carteles que anticipan el lanzamiento de música nueva.

Más allá de las pistas difundidas durante los últimos días, la cantante ya había adelantado información concreta sobre su próximo proyecto.

Disco "Bass Persuades"

En una entrevista con la revista Wonderland, Miley confirmó que terminó el álbum y adelantó que las nuevas canciones estarán atravesadas por el amor y por el momento personal que vive junto a su pareja, el músico Maxx Morando. “Este álbum es una historia de amor, pero las historias de amor nunca son unidimensionales. Siempre tienen varias capas”, explicó.

La cantante señaló que el proyecto aborda tanto el amor romántico como la relación que construyó consigo misma y describió ese proceso personal como una evolución. Aunque todavía no anunció oficialmente el nombre ni la fecha de lanzamiento, las nuevas señales apuntan hacia su décimo álbum de estudio.

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"Mi décimo álbum de estudio, BASS PERSUADES, es tuyo el 18 de septiembre.La música nos toca. Lo sentimos, lo cantamos, a veces bailamos al ritmo, lo soltamos y seguimos adelante. Es poderoso, vulnerable, dulce y fuerte.Corazón lleno, dolor de corazón, cada parte de la vida en medio. Eso es lo que significa para mí el título.Gracias por ser parte de hacer realidad mis sueños más salvajes. Espero sinceramente que te guste este álbum. Miley", cita la publicación en sus redes sociales.