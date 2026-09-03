Llega la primera edición de la Expo Alfajores

Durante el 3 y 4 de octubre en La Rural de Palermo habrá más de 80 expositores, degustaciones y demostraciones gastronómicas de alfajores.

Del clásico de dulce de leche a nuevas combinaciones y recetas regionales, Expo Alfajores Argentinos propone recorrer la diversidad gastronómica del país a través de uno de sus productos más populares. Más de 80 expositores, degustaciones y demostraciones gastronómicas serán parte de este encuentro que celebra al alfajor como una de las formas más dulces de contar la Argentina.

Hay muchas maneras de contar la Argentina. A través de sus paisajes, sus productos, sus recetas y las tradiciones gastronómicas que se transmiten de generación en generación. El alfajor es una de ellas.

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Degustaciones y concursos

Aunque existe un imaginario común alrededor de este clásico, el alfajor también refleja la diversidad de un país extenso: cambian las recetas, los ingredientes, las texturas y las formas de prepararlo según las regiones y las historias de quienes lo elaboran. Desde los sabores más tradicionales hasta nuevas combinaciones, cada propuesta suma una manera diferente de interpretar un producto profundamente ligado a la gastronomía argentina.

Con esa mirada nace Expo Alfajores Argentinos, que tendrá su primera edición el 3 y 4 de octubre en La Rural de Palermo (CABA). Durante dos jornadas, más de 80 expositores reunirán propuestas de distintos puntos del país para mostrar la variedad que existe detrás de un producto que se convirtió en un clásico de la mesa argentina.

Uno de los principales atractivos será una figura geográfica de la Argentina realizada con alfajores, una representación que busca poner en escena ese vínculo entre el producto y el territorio: una Argentina construida a partir de sus propios sabores.

La agenda también tendrá una fuerte presencia gastronómica. Isabel Vermal y Pablo Ramaggi serán parte del encuentro con demostraciones en vivo, sumando sus conocimientos y técnicas al recorrido por el universo del alfajor.

Habrá además degustaciones, clases y concursos en vivo, entre ellos un desafío para descubrir cuántos alfajores puede comer una persona en un minuto y un concurso de degustación. La programación se completará con sorteos de electrodomésticos.

La exposición se realizará el fin de semana previo al Día de la Madre, una fecha que suma una oportunidad para descubrir, probar y regalar diferentes propuestas de la gastronomía argentina