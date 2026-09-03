Las empleadas domésticas tendrán subas escalonadas hasta diciembre y un bono de hasta 20.000 pesos que se incorporará al salario.

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes con los aumentos hasta diciembre.

Las empleadas y los empleados de casas particulares tendrán nuevos salarios mínimos durante los próximos meses, a partir de la actualización acordada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y formalizada mediante la Resolución 6/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma establece aumentos escalonados del 1,9% para agosto, 1,8% para septiembre, 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y otro 1,6% para diciembre. Las nuevas escalas alcanzan a todo el personal comprendido en el régimen de la Ley 26.844 y tienen aplicación en todo el país, incluido Entre Ríos.

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Un bono de hasta 20.000 pesos

Además de las actualizaciones salariales, se estableció una suma no remunerativa por única vez que se abonará junto con los salarios correspondientes a agosto.

El monto dependerá de la cantidad de horas trabajadas por semana: será de $20.000 para quienes cumplan 16 horas semanales o más; de $11.500 para quienes trabajen entre 12 y menos de 16 horas; y de $8.000 para quienes realicen menos de 12 horas semanales.

La resolución dispone que ese adicional se incorpore progresivamente a los salarios básicos. El 25% se sumará en septiembre, otro 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Cuánto se cobra en septiembre

Para septiembre de 2026, las nuevas escalas establecen valores diferentes de acuerdo con la categoría laboral y la modalidad de trabajo, con retiro o sin retiro.

El régimen contempla distintas tareas y responsabilidades. La categoría de supervisor o supervisora comprende a quienes coordinan y controlan las tareas de dos o más personas. También se encuentran alcanzados los cocineros contratados exclusivamente para esa función, caseros, trabajadores dedicados a la asistencia y cuidado no terapéutico y quienes realizan tareas generales.

Dentro de esta última categoría se incluyen actividades de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina, entre otras labores habituales en los hogares.

El cronograma continúa hasta diciembre

La actualización salarial establece incrementos para los meses siguientes. En octubre se aplicará una suba del 1,7%, mientras que en noviembre habrá otro aumento del 1,6%. En diciembre se incorporará una nueva actualización del 1,6%.

De acuerdo con las escalas previstas para diciembre, el salario mínimo mensual para trabajadores de tareas generales será de $520.337,24 con retiro y de $571.842,92 sin retiro.

Para quienes cobran por hora, los valores de diciembre llegarán a $4.522,71 con retiro y $4.241,42 sin retiro, según la jornada y la modalidad correspondiente.

Son valores mínimos

La resolución establece que las remuneraciones fijadas constituyen los salarios mínimos legales para el sector. Por lo tanto, empleadores y trabajadores pueden acordar montos superiores a los establecidos en las escalas oficiales.

Al tratarse de una disposición de alcance nacional, los nuevos valores rigen para las relaciones laborales comprendidas en el régimen de casas particulares en todo el territorio argentino.