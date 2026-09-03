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Paraná ampliará la fiscalización electrónica con 40 nuevos puntos de control

También se incorporarán en Paraná controles para detectar el uso del teléfono celular y la falta de cinturón de seguridad durante la conducción.

3 de septiembre 2026 · 14:51hs
Paraná ampliará la fiscalización electrónica con 40 nuevos puntos de control

Paraná ampliará la fiscalización electrónica con 40 nuevos puntos de control

La Municipalidad de Paraná ampliará el sistema de fiscalización electrónica con 40 nuevos puntos de control distribuidos en distintos sectores de la ciudad. La medida forma parte de las políticas de prevención y seguridad vial impulsadas por la gestión de la intendenta Rosario Romero y busca fortalecer el cumplimiento de las normas para lograr más prevención y menos siniestros viales.

Los nuevos dispositivos permitirán fiscalizar distintas conductas que pueden generar situaciones de riesgo en la vía pública, como el cruce de semáforos en rojo, el exceso de velocidad, los giros indebidos y la circulación de transporte pesado en arterias no habilitadas. También se incorporarán controles para detectar el uso del teléfono celular y la falta de cinturón de seguridad durante la conducción.

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“Cada medida que tomamos en materia de seguridad vial tiene un objetivo central: prevenir. Queremos una ciudad donde se respeten las normas y donde podamos anticiparnos a las conductas que ponen en riesgo la vida de quienes circulan”, señaló el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán.

El funcionario precisó que la ampliación “se enmarca en el plan de Prevención y Seguridad Vial que lleva adelante la gestión de la intendenta Rosario Romero” y destacó que la incorporación de tecnología permite “fortalecer la presencia del Estado en puntos estratégicos de la ciudad y trabajar sobre aquellas conductas que pueden derivar en siniestros viales”.

Más control en los cruces con semáforos

La principal ampliación estará vinculada con la fiscalización del cruce de semáforos en rojo, con 38 nuevos puntos distribuidos en diferentes sectores de Paraná.

Entre las intersecciones incluidas se encuentran Almafuerte y Juan B. Mihura; Almafuerte y Gobernador Maya; Almafuerte y Gobernador Mihura; Antonio Crespo y Francisco Soler; Uranga y Francisco Soler; Antonio Crespo y avenida Ramírez; Don Bosco y Gobernador Crespo; avenida Ramírez y El Paracao; Churruarín y Ayacucho; y avenida de las Américas y Pronunciamiento.

También se incorporarán controles en corredores de alta circulación como las avenidas Zanni, Almafuerte, Ramírez, Ejército, Don Bosco y de las Américas, entre otras.

Los dispositivos estarán configurados de acuerdo con las características de cada intersección y permitirán fiscalizar los distintos sentidos de circulación.

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Velocidad y maniobras riesgosas

La ampliación contempla, además, siete nuevos puntos de control de velocidad. Uno de ellos, ubicado sobre avenida Uranga, fue instalado la semana pasada.

Asimismo, se sumarán cinco puntos para detectar giros indebidos, con el propósito de desalentar maniobras que pueden generar situaciones de riesgo para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

“Respetar los límites de velocidad y las indicaciones de los semáforos es una responsabilidad individual que tiene consecuencias sobre toda la comunidad. Por eso, la fiscalización busca generar cambios de conducta y prevenir situaciones que puedan terminar en un accidente”, explicó Bolzán.

Transporte pesado: ordenar la circulación y cuidar las calles

La Municipalidad incorporará también dos nuevos puntos específicos de fiscalización de transporte pesado, que se sumarán a los controles ya existentes.

La medida permitirá reforzar la vigilancia sobre camiones y otros vehículos de gran porte en arterias donde su circulación no está habilitada, contribuyendo tanto al ordenamiento del tránsito como al cuidado de la infraestructura vial.

Cinturón y celular: dos conductas que también serán fiscalizadas

El nuevo sistema incluirá dispositivos destinados a verificar el uso del cinturón de seguridad y detectar el uso del teléfono celular mientras se conduce.

Los puntos previstos para este tipo de controles incluyen sectores de Uranga y Soler, en el acceso al Túnel; avenida de las Américas y avenida Ramírez; avenida Ramírez y Uranga; y avenida Almafuerte y avenida Ramírez, entre otros.

La incorporación de estos controles apunta a desalentar dos conductas que afectan directamente la atención y la capacidad de reacción de quienes conducen.

Una política basada en la prevención

La ampliación de la fiscalización electrónica forma parte de una estrategia integral que busca combinar tecnología, control y concientización para mejorar la seguridad vial en Paraná.

El objetivo es claro: más prevención, menos accidentes. Para eso, el Municipio continuará fortaleciendo los controles en los puntos de mayor circulación y trabajando para que el respeto de las normas de tránsito se traduzca en una convivencia vial más segura para todos.

Paraná control Electrónica Tránsito semáforos
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