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Dos detenidos en San Benito: investigan si usaban un posnet para cobrar la venta de droga

Dos personas fueron detenidas en San Benito tras un allanamiento en el que secuestraron dosis de cocaína, marihuana, dinero, celulares y un posnet.

3 de septiembre 2026 · 07:40hs
Dos detenidos en San Benito: investigan si usaban un posnet para cobrar la venta de droga

Un hombre y una mujer fueron detenidos durante un procedimiento realizado por personal de la División Antidrogas. Secuestraron cocaína fraccionada, marihuana, dinero en efectivo, celulares, recortes y un posnet que será analizado en el marco de la investigación.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas, y se desarrolló en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566. La medida judicial comenzó alrededor de las 21:30 del miércoles 2 y finalizó aproximadamente a las 00:31 de este jueves.

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Personal policial ejecutó cinco allanamientos durante la mañana de este miércoles en Concordia.

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Como resultado del operativo, además de las dos detenciones, tres personas fueron identificadas y quedaron bajo las actuaciones correspondientes. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron cocaína fraccionada en envoltorios de nylon, aparentemente preparada para su comercialización, además de marihuana y dinero en efectivo. También fueron incautados cuatro teléfonos celulares, recortes varios y un dispositivo de cobro electrónico (posnet).

Este último elemento será de particular interés para los investigadores, debido a que se procura determinar si habría sido utilizado para realizar cobros vinculados con la presunta comercialización de las dosis de estupefacientes.

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Dos detenidos a disposición de la Justicia

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 6, a cargo de la jueza Elisa Zilli, con intervención de la Unidad Fiscal, a cargo del fiscal Santiago Alfieri.

Para el desarrollo del operativo se contó con la colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.), que tuvo a su cargo las tareas de seguridad durante el procedimiento. Posteriormente, la Guardia de Infantería Adiestrada intervino en el traslado de las personas detenidas.

El hombre y la mujer quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras que los estupefacientes, el dinero, los teléfonos celulares, el posnet y los demás elementos secuestrados serán sometidos a las pericias y análisis correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de la presunta actividad de narcomenudeo investigada.

San Benito cocaína posnet
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