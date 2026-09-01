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Juana Repetto contó la angustia que le provocaron comentarios sobre su cuerpo y pidió evitar juzgar

La actriz Juana Repetto mostró mensajes que cuestionaban su peso y habló de sus propias inseguridades. Pidió evitar opiniones sobre el físico de otras personas.

1 de septiembre 2026 · 17:58hs
Juana Repetto contó la angustia que le provocaron comentarios sobre su cuerpo y pidió evitar juzgar.

Juana Repetto contó la angustia que le provocaron comentarios sobre su cuerpo y pidió evitar juzgar.

Juana Repetto compartió en sus historias de Instagram dos mensajes que recibió sobre su cuerpo y contó la angustia que le provocaron las opiniones sobre su peso. La actriz aprovechó la situación para pedirles a sus seguidores que eviten realizar comentarios sobre el aspecto físico de otras personas.

En una de las capturas que publicó, una mujer le escribió: “Tendrías que bajar un poco de peso”. En otro mensaje, cuestionó su aspecto después de su embarazo: “¿Por qué seguís con bastante peso después de tu embarazo? Se suele bajar rápido”.

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“Me dio mucha angustia”

Repetto explicó cómo se sintió al leer esos mensajes y reconoció que la situación la afectó emocionalmente.

“¿Vieron cuando se te hace una cosa en el pecho y te dan muchas ganas de llorar?”, expresó. Luego agregó: “Me hizo este tipo de comentarios y me dio mucha angustia, me dieron ganas de llorar”.

La actriz también cuestionó la necesidad de opinar sobre el cuerpo ajeno y señaló que este tipo de observaciones pueden resultar especialmente dañinas cuando se dirigen a una persona que atraviesa inseguridades.

Sus propias inseguridades

Repetto contó además que actualmente no se siente cómoda con su cuerpo y que esa situación personal hizo que los mensajes tuvieran un impacto mayor.

“Esto me afecta porque yo no me siento cómoda con mi cuerpo. Subí mucho de peso porque estuve en reposo, me está costando mucho, no me gusta cómo me queda la ropa”, explicó.

A partir de su experiencia, pidió tomar dimensión de las consecuencias que pueden generar este tipo de comentarios.

“Estaría bueno que le cuenten que a otra chica le puede generar un trastorno un comentario así y le puede arruinar la vida”, sostuvo.

Juana Repetto Cuerpo angustia
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